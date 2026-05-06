الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026 بالتوقيت

عبد الفتاح تركي

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026 بالتوقيت .. تتجه أنظار جماهير كرة القدم المصرية إلى بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وسط ترقب واسع لمشاركة منتخب مصر في هذه النسخة التاريخية التي تشهد لأول مرة مشاركة 48 منتخبًا، ما يزيد من قوة المنافسة واتساع قاعدة الفرق المشاركة.

وتحظى مشاركة منتخب مصر باهتمام جماهيري كبير، إذ يستعد المشجعون لمتابعة مباريات “الفراعنة” رغم فروق التوقيت الملحوظة، والتي تفرض على الجمهور متابعة بعض اللقاءات في ساعات متأخرة من الليل أو في الصباح الباكر، في ظل إقامة المباريات عبر قارات مختلفة.

جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026

يخوض منتخب مصر منافسات قوية ضمن المجموعة السابعة، التي تضم منتخبات بارزة، ما يجعل المواجهات المرتقبة محط اهتمام كبير من الجماهير، خاصة مع تنوع المدارس الكروية داخل المجموعة.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في البطولة بتوقيت القاهرة على النحو الآتي:

تقام مباراة مصر أمام منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو 2026، في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت سياتل في الولايات المتحدة، وهو ما يوافق الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُقام المباراة الثانية أمام منتخب نيوزيلندا يوم 21 يونيو 2026، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت فانكوفر في كندا، وهو ما يوافق الساعة 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة يوم 22 يونيو.

أما المواجهة الثالثة فتكون أمام منتخب إيران يوم 26 يونيو 2026، في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت سياتل في الولايات المتحدة، وهو ما يوافق الساعة 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة يوم 27 يونيو.

مجموعة منتخب مصر في كأس العالم 2026

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم 2026، التي أُقيمت في مركز جون كينيدي للفنون بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات قوية تمثل مدارس كروية مختلفة.

وتضم المجموعة السابعة كلاً من منتخب بلجيكا، ومنتخب إيران، ومنتخب نيوزيلندا، وهو ما يضع المنتخب المصري أمام تحديات متنوعة تتطلب استعدادًا فنيًا وبدنيًا عالي المستوى.

نظام بطولة كأس العالم 2026

تُعد هذه النسخة من البطولة استثنائية، حيث تشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المونديال، ما يفتح المجال أمام مزيد من المنتخبات للمشاركة ويزيد من حدة المنافسة في مختلف المجموعات.

ويُتوقع أن تسهم هذه الزيادة في عدد الفرق في تقديم مباريات أكثر إثارة، مع فرص أكبر للمنتخبات لتحقيق نتائج مميزة والتأهل إلى الأدوار الإقصائية.

تحديات منتخب مصر في البطولة

يواجه منتخب مصر تحديات قوية في دور المجموعات، خاصة في ظل مواجهة منتخبات تمتلك خبرات دولية مختلفة، ما يتطلب التركيز في كل مباراة لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

كما يمثل عامل التوقيت أحد التحديات لجماهير المنتخب، حيث تتزامن بعض المباريات مع ساعات غير تقليدية للمشاهدين في مصر، ما يضيف بُعدًا إضافيًا لتجربة المتابعة.

اهتمام جماهيري واسع بمتابعة المباريات

تشهد بطولة كأس العالم 2026 اهتمامًا جماهيريًا كبيرًا، خاصة مع مشاركة منتخب مصر، حيث يحرص المشجعون على متابعة كل تفاصيل المباريات، سواء عبر الشاشات أو من خلال التغطيات المباشرة.

ويعكس هذا الاهتمام مكانة كرة القدم في مصر، والدعم الكبير الذي يحظى به المنتخب الوطني في المحافل الدولية.

وتمثل مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2026 فرصة مهمّة لإثبات الحضور على الساحة العالمية، وسط منافسة قوية ونظام جديد للبطولة، فيما تبقى الجماهير على موعد مع مباريات حاسمة تحدد مسار المنتخب في هذا الحدث الكروي الكبير.

طريقة عمل الفراخ المشويه في الفرن
سيارات هجينة من معرض بكين
السيارات الأوروبية
ميريهان حسين تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها
