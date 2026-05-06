تدريب مفتوح لمنتخب مصر تحت 17 سنة غدا قبل السفر إلى المغرب

وافق حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2009 على السماح لكل وسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة من التدريب الأخير للفراعنة الصغار قبل السفر إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لكأس العالم نهاية العام الجاري.

موعد تدريب منتخب مصر

وينطلق تدريب المنتخب المصري في الساعة الخامسة من مساء غد الخميس على أحد ملاعب مشروع الهدف بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

جدير بالذكر أن منتخب مصر مواليد 2009 سيبدأ مشواره بمواجهة إثيوبيا 13 مايو الجاري في المجموعة الأولي التي تضم كذلك منتخبا المغرب وتونس.