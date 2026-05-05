منتخب مصر لتنس الطاولة رجال يودع بطولة العالم بالخسارة أمام البرتغال في دور الـ32

ودع منتخب مصر لتنس الطاولة للرجال منافسات بطولة العالم المقامة في لندن، بعدما تلقى خسارة أمام نظيره البرتغال بنتيجة 3-0 في مجموع المباريات، ضمن مواجهات دور الـ32، لينهي الفراعنة مشوارهم في البطولة العالمية عند هذا الدور.

خسارة أمام منافس قوي

جاءت المواجهة صعبة أمام منتخب البرتغال، أحد المنتخبات القوية على الساحة الأوروبية والعالمية، حيث لم يتمكن المنتخب المصري من مجاراة نسق اللقاء، ليخسر بثلاث مواجهات متتالية دون تحقيق أي انتصار، في مباراة أكدت الفوارق الفنية والخبرة في الأدوار الإقصائية.

مشوار منتخب مصر في البطولة

وكان المنتخب المصري قد نجح في بلوغ دور الـ32 بعد أداء جيد في مرحلة المجموعات، حيث احتل المركز الثاني في المجموعة الحادية عشرة، محققًا الفوز على منتخبي تايلاند وتركيا، فيما خسر أمام منتخب كازاخستان.

ولم يتوقف مشوار الفراعنة عند هذا الحد، إذ خاض مباراة فاصلة حاسمة أمام منتخب نيجيريا، نجح خلالها في تحقيق الفوز بنتيجة 3-0، ليحجز بطاقة التأهل رسميًا إلى الأدوار الإقصائية.

قائمة تضم عناصر الخبرة والشباب

وضمت قائمة المنتخب مجموعة من أبرز لاعبي تنس الطاولة في مصر، يتقدمهم عمر عصر، إلى جانب يوسف عبدالعزيز، محمد البيلي، محمود حلمي، وبدر مصطفى، في تشكيلة جمعت بين الخبرة والطموح.

وقاد الفريق فنيًا أحمد صالح، بينما ترأس البعثة أشرف عبدالفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة