خالد الغندور : ربنا معاك يا معتمد النهارده

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة دعم للمدير الفني لنادي الزمالك معتمد جمال استعدادًا لمواجهة سموحة ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية ببطولة الدوري المصري.

وكتب خالد الغندور عبر فيسبوك : ربنا معاك يا معتمد النهارده.

وتقام اليوم الثلاثاء، 3 مواجهات مثيرة ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية ببطولة الدوري المصري، من شأنها أن تحسم بنسبة كبيرة بطل هذا الموسم.

يستضيف فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة على ماهر نظيره بيراميدز فى الثامنة مساء اليوم، باستاد هيئة قناة السويس.

ويحل فريق الزمالك بقيادة معتمد جمال ضيفاً ثقيلا فى الثامنة أيضا على فريق سموحة باستاد برج العرب بالإسكندرية.

فيما يستضيف ستاد القاهرة الدولي، مباراة الأهلى مع إنبى في نفس التوقيت، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة تحديد بطل الدوري المصري.