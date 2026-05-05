الزمالك مطالب بحسم الدوري بيديه.. أحمد جلال يحذر من انتظار الهدايا

قال الناقد الرياضي أحمد جلال إن نادي الزمالك مطالب بالاعتماد على نفسه في سباق التتويج بالدوري، مؤكدًا أنه لا يجب عليه انتظار نتائج منافسيه مثل إنبي أو سيراميكا كليوباترا لحسم اللقب.

وأوضح احمد جلال، خلال تصريحاته في البرنامج الإذاعي “الحريفة”، أن تعثر الزمالك في المباريات الحاسمة، مثل التعادل أمام إنبي، يعقد موقفه في المنافسة ويمنح الفرصة لباقي الفرق للعودة بقوة في جدول الترتيب، مشددًا على أن الفريق الأبيض أهدر نقاطًا مهمة في توقيت حساس من الموسم.

وأضاف أن حسم لقب الدوري يتطلب من الزمالك تحقيق الانتصارات بنفسه دون النظر إلى نتائج الآخرين، خاصة في ظل اشتعال المنافسة واقتراب الموسم من نهايته.