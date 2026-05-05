الإشراف العام
أصل الحكاية

الزمالك بطلا للدوري المصري اليوم.. كيف يحدث ذلك؟

الزمالك
الزمالك
أحمد أيمن

تتجه الأنظار إلى الجولة قبل الأخيرة من مرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز، حيث يشتد الصراع بين الزمالك وبيراميدز والأهلي في سباق ثلاثي مفتوح حتى اللحظات الأخيرة. 

ويحتل الزمالك صدارة جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، متفوقًا على بيراميدز بفارق المواجهات المباشرة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 47 نقطة، مع تبقي مباراتين لكل فريق. 

ورغم احتدام المنافسة، فإن الزمالك يظل الفريق الوحيد الذي يمتلك فرصة حسم اللقب مبكرًا في هذه الجولة، لكن ذلك لن يتحقق إلا عبر سيناريو محدد يتطلب توافر عدة نتائج متزامنة.

مباريات الدوري المصري اليوم

تقام اليوم الثلاثاء، 3 مواجهات مثيرة ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية ببطولة الدوري المصري، من شأنها أن تحسم بنسبة كبيرة بطل هذا الموسم.

يستضيف فريق سيراميكا بقيادة على ماهر نظيره بيراميدز فى الثامنة مساء اليوم، باستاد هيئة قناة السويس.

ويحل فريق الزمالك بقيادة معتمد جمال ضيفاً ثقيلا فى الثامنة أيضا على فريق سموحة باستاد برج العرب بالإسكندرية.

فيما يستضيف ستاد القاهرة الدولي، مباراة الأهلى مع إنبى في نفس التوقيت، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة تحديد بطل الدوري المصري.

سيناريو تتويج الزمالك بالدوري اليوم

أول شروط التتويج بالدوري هو فوز الزمالك في مباراته أمام سموحة، ليرفع رصيده إلى 53 نقطة ويعزز موقعه في الصدارة، إلا أن هذا الانتصار وحده لا يكفي للتتويج الرسمي، إذ يحتاج الفريق أيضًا إلى تعثر منافسيه المباشرين.

ويتمثل الشرط الثاني في تعادل الأهلي أو خسارته أمام إنبي، حيث سيصل الأهلي في هذه الحالة إلى 48 نقطة كحد أقصى، ليخرج عمليًا من دائرة المنافسة على اللقب. 

أما الشرط الثالث فيتعلق بمباراة بيراميدز، إذ يتعين عليه الخسارة أمام سيراميكا كليوباترا، ليتوقف رصيده عند 50 نقطة، ما يمنح الزمالك أفضلية حاسمة.

وفي حال تحقق هذا السيناريو، سيتمكن الزمالك من حسم لقب الدوري رسميًا قبل الجولة الأخيرة، حتى لو تساوى مع بيراميدز في عدد النقاط، وذلك بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة بين الفريقين، وهي المعايير التي تُرجّح كفته في الترتيب النهائي. 

وتُعد هذه الجولة واحدة من أهم محطات الموسم، إذ قد تشهد تتويج الزمالك باللقب مبكرًا، أو تؤجل الحسم إلى الجولة الأخيرة، مما يعني استمرار الصراع الثلاثي حتى النهاية.

ومن المقرر أن تُقام مباريات الجولة في توقيت موحد، حيث يلتقي الزمالك مع سموحة، ويواجه بيراميدز نظيره سيراميكا كليوباترا، بينما يصطدم الأهلي بفريق إنبي، في مواجهات ستحدد بشكل كبير ملامح بطل الدوري لهذا الموسم.

لماذا تفشل أنظمة الحرمان؟
طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة

لهذه الأسباب .. طبيبة تحذر مرضى السكري من نوع شهير للحبوب الكاملة | خاص

من دون مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب لأطفالك

