مصطفى يونس يثير الجدل بتوقع مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري

أكد مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر الأقرب لتحقيق الفوز في مواجهته المقبلة أمام إنبي، مشيرًا إلى ثقته في قدرة الأهلي على حسم اللقاء لصالحه.

وأضاف يونس، خلال تصريحاته في البرنامج الإذاعي "الحريفة"، أنه يتوقع تعثر كل من الزمالك أمام سموحة، وبيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا، وهو ما قد يمنح الأهلي أفضلية في سباق المنافسة على لقب الدوري.

وكشف نجم الأهلي السابق عن تمنياته بأن ينجح الزمالك في التتويج بالدوري هذا الموسم، تقديرًا للظروف الصعبة التي مر بها الفريق، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن الزمالك "دائمًا كريم مع الأهلي" في المنافسة.

وتطرق يونس للحديث عن كواليس من مسيرته داخل القلعة الحمراء، موضحًا أنهم كانوا يقومون بفتح وغلق النادي بأنفسهم، مقابل 250 جنيهًا فقط، في إشارة إلى بساطة الأوضاع في تلك الفترة مقارنة بالوقت الحالي.