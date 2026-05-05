الدرديري للاعبي الزمالك: حارب على البطولة بروح الأبطال إلعب برجولة

وجه الإعلامي عمرو الدردير رسالة دعم للاعبي الزمالك استعداد لمواجهة سموحة ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية ببطولة الدوري المصري.

وكتب الدردير عبر فيسبوك: حارب على البطولة بروح الأبطال إلعب برجولة موت على الكورة الدوري للكبار وأنت الأسطورة.

وتقام اليوم الثلاثاء، 3 مواجهات مثيرة ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية ببطولة الدوري المصري، من شأنها أن تحسم بنسبة كبيرة بطل هذا الموسم.

يستضيف فريق سيراميكا بقيادة على ماهر نظيره بيراميدز فى الثامنة مساء اليوم، باستاد هيئة قناة السويس.

ويحل فريق الزمالك بقيادة معتمد جمال ضيفاً ثقيلا فى الثامنة أيضا على فريق سموحة باستاد برج العرب بالإسكندرية.

فيما يستضيف ستاد القاهرة الدولي، مباراة الأهلى مع إنبى في نفس التوقيت، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة تحديد بطل الدوري المصري.