قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تواجه التزييف العميق.. رد ساخر لـ رئيسة وزراء إيطاليا يُثير جدلًا واسعًا
بعد الجدل حول الجنازة.. هل يطبق QR Code في عزاء هاني شاكر؟| تقرير
شهد أحمد تروي تفاصيل اعتداء خطيبها وتكشف تهديدات وخلافات متصاعدة |فيدية
باريس سان جيرمان يتعادل مع بايرن ميونخ ويتأهل لنهائي دوري الأبطال
انفراجة مرتقبة.. تحركات دبلوماسية باكستانية تقرب واشنطن وطهران من اتفاق محتمل
أخبار التوك شو| أحمد موسى: لا أمان لإسرائيل بعد الضربات على الضاحية الجنوبية وبيروت.. ورئيس هيئة الدواء: نستهدف 3 مليارات دولار صادرات بحلول 2030
اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمراحل التعليمية الثلاث بدمياط
تحركات دبلوماسية متسارعة.. واشنطن تترقب رد طهران وسط مؤشرات على اتفاق قريب
تفاصيل صادمة في واقعة المعصرة.. والد الضحية: 28 طعنة وقطع أوتار اليد
مجلس الأمن يعقد محادثات مغلقة في أعقاب الهجمات على الإمارات
دعاء حفظ النعم من الزوال .. ردّد 12 كلمة في الصباح والمساء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مجموعة منتخب مصر في كأس العالم 2026 ومواعيد المباريات

مجموعة منتخب مصر في كأس العالم 2026 ومواعيد المباريات
مجموعة منتخب مصر في كأس العالم 2026 ومواعيد المباريات
عبد الفتاح تركي

مجموعة منتخب مصر في كأس العالم 2026 ومواعيد المباريات .. تتجه أنظار جماهير كرة القدم المصرية والعربية نحو مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وسط ترقب واسع لانطلاق النسخة التاريخية التي تشهد لأول مرة مشاركة 48 منتخبًا، في خطوة تعزز من حجم المنافسة والإثارة داخل البطولة العالمية.

وتحظى مشاركة منتخب مصر باهتمام جماهيري كبير، خاصة مع تطلع عشاق “الفراعنة” إلى متابعة مباريات المنتخب في البطولة، رغم فارق التوقيت الكبير بين مصر والدول المستضيفة، والذي يفرض على المشجعين متابعة بعض اللقاءات خلال ساعات متأخرة أو في الصباح الباكر.

واقرأ أيضًا:

منتخب مصر

مجموعة منتخب مصر في كأس العالم 2026

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم 2026، التي أُقيمت في مركز جون كينيدي للفنون بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة، التي تضم منتخبات قوية ومتنوعة من مدارس كروية مختلفة.

وجاء منتخب مصر في مجموعة تضم كلاً من “منتخب بلجيكا، منتخب إيران، منتخب نيوزيلندا”؛ ما يضع المنتخب الوطني أمام تحديات قوية في مرحلة المجموعات.
 

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026

يخوض منتخب مصر 3 مباريات قوية في دور المجموعات، وجاءت مواعيد المباريات بتوقيت القاهرة على النحو الآتي:

وتقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو 2026، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وهو ما يوافق الساعة 3:00 مساءً بتوقيت سياتل في الولايات المتحدة.

أما المباراة الثانية فتجمع منتخب مصر مع منتخب نيوزيلندا يوم 21 يونيو 2026، في تمام الساعة 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة، ويوافق ذلك الساعة 9:00 مساءً بتوقيت فانكوفر في كندا.

الجهاز الفني لمنتخب مصر

ويختتم منتخب مصر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب إيران يوم 26 يونيو 2026، في تمام الساعة 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة، وهو ما يوافق الساعة 11:00 مساءً بتوقيت سياتل في الولايات المتحدة.

 

نظام كأس العالم 2026 لأول مرة

تُعد بطولة كأس العالم 2026 نسخة استثنائية في تاريخ المونديال، حيث تشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبًا بدلًا من النظام السابق، وهو ما يمنح مزيدًا من المنتخبات فرصة الظهور في البطولة العالمية.

ومن المتوقع أن يسهم النظام الجديد في زيادة عدد المباريات ورفع مستوى المنافسة، مع تنوع أكبر في المواجهات بين المنتخبات القادمة من مختلف القارات.

تحديات منتخب مصر في المجموعة السابعة

يواجه منتخب مصر اختبارات قوية في المجموعة السابعة، خاصة مع وجود منتخبات تمتلك خبرات دولية كبيرة مثل بلجيكا، إلى جانب منتخبات أخرى بطابع تكتيكي مختلف مثل إيران ونيوزيلندا.

منتخب مصر

وتتطلب هذه المواجهات استعدادًا قويًا من الجهاز الفني واللاعبين، سواء من الناحية البدنية أو الفنية؛ لتحقيق أفضل النتائج الممكنة والتأهل إلى الأدوار المقبلة.

فارق التوقيت يفرض تحديًا على الجماهير

يشكل فارق التوقيت بين مصر والدول المستضيفة تحديًا إضافيًا لجماهير المنتخب، حيث تأتي بعض المباريات في ساعات مبكرة للغاية؛ ما يفرض على المشجعين السهر أو الاستيقاظ مبكرًا لمتابعة مباريات “الفراعنة”.

ورغم ذلك، يظل الحماس الجماهيري مرتفعًا، في ظل الرغبة الكبيرة في دعم المنتخب الوطني خلال البطولة.
 

ترقب جماهيري واسع لمشوار الفراعنة في المونديال

تحظى مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2026 بمتابعة واسعة من الجماهير، التي تنتظر ظهور المنتخب في واحدة من أقوى نسخ البطولة تاريخيًا، سواء من حيث عدد المنتخبات أو حجم المنافسة.

منتخب مصر

ويأمل المشجعون أن ينجح المنتخب في تقديم أداء قوي يليق بتاريخ الكرة المصرية وطموحات الجماهير.

وتمثل بطولة كأس العالم 2026 محطة مهمة لمنتخب مصر، في ظل مجموعة قوية ومواعيد مباريات تحظى باهتمام كبير، بينما تترقب الجماهير انطلاق البطولة لمتابعة مشوار “الفراعنة” في هذا الحدث العالمي الكبير.

مجموعة منتخب مصر كأس العالم كأس العالم 2026 مجموعة منتخب مصر في كأس العالم 2026 مواعيد مباريات منتخب مصر 2026 كأس العالم 2026 مصر قرعة كأس العالم 2026 منتخب مصر وبلجيكا موعد المباراة مباريات مصر في المونديال جدول مباريات منتخب مصر مصر في كأس العالم 2026 موعد مباراة منتخب مصر القادمة كأس العالم 2026 مواعيد المباريات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

اكتشافات غاز جديدة ومؤشرات نمو إيجابية.. أخبار سارة من رئيس الحكومة للشعب المصري (فيديو)

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب عالميا.. وهذا سعر عيار 21 في مصر

اسعار باقات الانترنت الارضي

رسمياً من اليوم .. أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة

اللواء سمير فرج

العد التنازلي بدأ.. سمير فرج يكشف مفاجئة ستحدث خلال ساعات تضرب أسعار النفط عالميا

لحوم ودواجن

رسميا.. الحكومة: انخفاض أسعار البيض والدواجن والألبان والجبن

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 4 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

فيروس هانتا

بعد وفاة ثلاثة ركاب.. الأمم المتحدة تعلن إصابة جديدة بفيروس هانتا على متن هونديوس

زيادة اسعار باقات الانترنت وكروت الشحن

زيادة من 9 لـ 15٪.. أسعار باقات الانترنت وكروت الشحن بعد قرار القومي للاتصالات

ترشيحاتنا

حزب مستقبل وطن

مستقبل وطن يستضيف وزير البترول لبحث استراتيجية القطاع وتأمين صيف 2026

الدكتورة داليا الأتربي

النائبة داليا الأتربي: دعم مصر لأمن الخليج نهج ثابت يعكس ارتباطه بالأمن القومي العربي

النائب جرجس لاوندي

برلماني: العلاقات المصرية الإماراتية تجسّد وحدة المصير بين «شعب واحد»

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟

أسعار كيا برايد موديل 2000 المستعملة في مصر

كيا برايد موديل 2000‏
كيا برايد موديل 2000‏
كيا برايد موديل 2000‏

وصلة رقص على المسرح.. هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت شفاف

بوصلة رقص على المسرح..هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت شفاف
بوصلة رقص على المسرح..هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت شفاف
بوصلة رقص على المسرح..هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت شفاف

فيديو

الشهيد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد