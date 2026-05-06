مجموعة منتخب مصر في كأس العالم 2026 ومواعيد المباريات .. تتجه أنظار جماهير كرة القدم المصرية والعربية نحو مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وسط ترقب واسع لانطلاق النسخة التاريخية التي تشهد لأول مرة مشاركة 48 منتخبًا، في خطوة تعزز من حجم المنافسة والإثارة داخل البطولة العالمية.

وتحظى مشاركة منتخب مصر باهتمام جماهيري كبير، خاصة مع تطلع عشاق “الفراعنة” إلى متابعة مباريات المنتخب في البطولة، رغم فارق التوقيت الكبير بين مصر والدول المستضيفة، والذي يفرض على المشجعين متابعة بعض اللقاءات خلال ساعات متأخرة أو في الصباح الباكر.

مجموعة منتخب مصر في كأس العالم 2026

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم 2026، التي أُقيمت في مركز جون كينيدي للفنون بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة، التي تضم منتخبات قوية ومتنوعة من مدارس كروية مختلفة.

وجاء منتخب مصر في مجموعة تضم كلاً من “منتخب بلجيكا، منتخب إيران، منتخب نيوزيلندا”؛ ما يضع المنتخب الوطني أمام تحديات قوية في مرحلة المجموعات.



مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026

يخوض منتخب مصر 3 مباريات قوية في دور المجموعات، وجاءت مواعيد المباريات بتوقيت القاهرة على النحو الآتي:

وتقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو 2026، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وهو ما يوافق الساعة 3:00 مساءً بتوقيت سياتل في الولايات المتحدة.

أما المباراة الثانية فتجمع منتخب مصر مع منتخب نيوزيلندا يوم 21 يونيو 2026، في تمام الساعة 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة، ويوافق ذلك الساعة 9:00 مساءً بتوقيت فانكوفر في كندا.

ويختتم منتخب مصر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب إيران يوم 26 يونيو 2026، في تمام الساعة 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة، وهو ما يوافق الساعة 11:00 مساءً بتوقيت سياتل في الولايات المتحدة.

نظام كأس العالم 2026 لأول مرة

تُعد بطولة كأس العالم 2026 نسخة استثنائية في تاريخ المونديال، حيث تشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبًا بدلًا من النظام السابق، وهو ما يمنح مزيدًا من المنتخبات فرصة الظهور في البطولة العالمية.

ومن المتوقع أن يسهم النظام الجديد في زيادة عدد المباريات ورفع مستوى المنافسة، مع تنوع أكبر في المواجهات بين المنتخبات القادمة من مختلف القارات.

تحديات منتخب مصر في المجموعة السابعة

يواجه منتخب مصر اختبارات قوية في المجموعة السابعة، خاصة مع وجود منتخبات تمتلك خبرات دولية كبيرة مثل بلجيكا، إلى جانب منتخبات أخرى بطابع تكتيكي مختلف مثل إيران ونيوزيلندا.

وتتطلب هذه المواجهات استعدادًا قويًا من الجهاز الفني واللاعبين، سواء من الناحية البدنية أو الفنية؛ لتحقيق أفضل النتائج الممكنة والتأهل إلى الأدوار المقبلة.

فارق التوقيت يفرض تحديًا على الجماهير

يشكل فارق التوقيت بين مصر والدول المستضيفة تحديًا إضافيًا لجماهير المنتخب، حيث تأتي بعض المباريات في ساعات مبكرة للغاية؛ ما يفرض على المشجعين السهر أو الاستيقاظ مبكرًا لمتابعة مباريات “الفراعنة”.

ورغم ذلك، يظل الحماس الجماهيري مرتفعًا، في ظل الرغبة الكبيرة في دعم المنتخب الوطني خلال البطولة.



ترقب جماهيري واسع لمشوار الفراعنة في المونديال

تحظى مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2026 بمتابعة واسعة من الجماهير، التي تنتظر ظهور المنتخب في واحدة من أقوى نسخ البطولة تاريخيًا، سواء من حيث عدد المنتخبات أو حجم المنافسة.

ويأمل المشجعون أن ينجح المنتخب في تقديم أداء قوي يليق بتاريخ الكرة المصرية وطموحات الجماهير.

وتمثل بطولة كأس العالم 2026 محطة مهمة لمنتخب مصر، في ظل مجموعة قوية ومواعيد مباريات تحظى باهتمام كبير، بينما تترقب الجماهير انطلاق البطولة لمتابعة مشوار “الفراعنة” في هذا الحدث العالمي الكبير.