رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أحمد شوبير عن عودة بترول أسيوط للممتاز: "روايح الزمن الجميل"

شوبير
شوبير
يارا أمين

حرص الإعلامي أحمد شوبير على تهنئة نادي بترول أسيوط بعد عودته إلى الدوري الممتاز، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”.

وأعرب شوبير عن سعادته الكبيرة بعودة الفريق، مؤكدًا أن الأمر أعاد له “روايح الزمن الجميل”، خاصة أن النادي يُعد أحد أندية الصعيد العريقة.

وكتب شوبير في منشوره: “ألف مبروك عودة نادي بترول أسيوط للدوري الممتاز.. حاجة كده من روايح الزمن الجميل، والأجمل إنه نادي صعيدي.. ألف مليون مبروك لأبناء أسيوط والصعيد كله

صعود بترول أسيوط للممتاز

عاد بترول أسيوط رسميا إلى الدوري الممتاز بعد غياب 16 عاما.

وتعادل بترول أسيوط أمام مضيفه المنصورة في الجولة الـ 33 لدوري المحترفين، ليرتفع رصيده إلى 57 نقطة، ليضمن التأهل للدوري الممتاز قبل جولة من النهاية.

وبات بترول أسيوط ثاني المتأهلين للدوري الممتاز، بعد القناة الذي ضمن الصدارة.

ويعد ذلك الموسم الرابع الذي يتواجد فيه بترول أسيوط في الدوري الممتاز.

وسبق أن تأهل بترول أسيوط للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه موسم 2006 -2007 وهبط في نفس الموسم.

وتأهل مجددا موسم 2008- 2009 ونجح في البقاء، قبل خوض موسم 2009 -2010 والذي شهد هبوطه ليكون الموسم الأخير للفريق في الدوري الممتاز، قبل العودة هذا الموسم.

ويشهد الصراع على المقعد الثالث في الممتاز، منافسة شديدة بين 4 فرق.

وتعادل أبو قير للأسمدة أمام الترسانة سلبيا دون أهداف، فيما حقق لافيينا فوزا كبيرا أمام الإنتاج الحربي بثلاثية نظيفة.

وفي الجولة ذاتها، فرط مسار في فرصة المنافسة على التأهل بعد الخسارة أمام ديروط بنتيجة 2-0.

فيما تمسك بروكسي بأمل التأهل للدوري الممتاز بعد الفوز أمام القناة بنتيجة 2-1.

وبات الترتيب قبل الجولة الأخيرة كالتالي:

أبو قير للأسمدة 55 نقطة

لافيينا 53 نقطة

مسار 52 نقطة

بروكسي 52 نقطة

وتشهد مباريات الجولة الأخيرة المواجهات التالية:

أبو قير للأسمدة × راية

لافيينا × السكة الحديد

الداخلية × بروكسي

وي × مسار

