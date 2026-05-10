محافظ أسيوط: نشر الوعي بحقوق الأطفال أساس بناء جيل واعٍ

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية تكثيف اللقاءات والأنشطة التوعوية التي تستهدف الأطفال وأولياء الأمور في مختلف قرى ومراكز المحافظة، بهدف نشر ثقافة حقوق الطفل وتعزيز الوعي المجتمعي بسبل حمايته ورعايته، في إطار توجهات الدولة لبناء الإنسان المصري والاهتمام بالنشء باعتبارهم عماد المستقبل.

وأوضح محافظ أسيوط أن المحافظة تدعم جميع المبادرات والبرامج التي تسهم في رفع الوعي بحقوق الأطفال التي كفلها الدستور والقانون، وتعمل على ترسيخ مفاهيم التربية السليمة وحماية الأطفال من مختلف أشكال العنف أو الإهمال أو الاستغلال.

جاء ذلك على خلفية تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة فرع أسيوط، برئاسة حسني رجب الطويل، لقاءً توعويًا بقرية العفادرة التابعة لمركز ساحل سليم بعنوان "حقوق الأطفال"، وذلك بمشاركة عدد من الأهالي والأطفال، ضمن جهود المجلس لنشر الثقافة الحقوقية وتعزيز دور الأسرة في التنشئة الإيجابية.

وتناول اللقاء التعريف بحقوق الأطفال في التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، وضرورة توفير بيئة آمنة وداعمة لنموهم، إلى جانب التأكيد على الدور المحوري للأسرة والمؤسسات المجتمعية في الحفاظ على هذه الحقوق وضمان تنشئة جيل قادر على المشاركة الفاعلة في المجتمع.

وأشار المحافظ إلى أن مثل هذه اللقاءات تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ ثقافة احترام حقوق الطفل، وزيادة وعي الأسر بكيفية التعامل مع الأطفال وتلبية احتياجاتهم النفسية والاجتماعية والتعليمية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وتماسكًا.

وثمن اللواء محمد علوان جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة، في تنفيذ البرامج التوعوية والأنشطة المجتمعية التي تستهدف دعم الأطفال والأسر، مؤكدًا استمرار التعاون مع مختلف الجهات المعنية لتعزيز منظومة حماية الطفل والوصول بخدمات التوعية إلى القرى والنجوع الأكثر احتياجًا.