محافظ أسيوط: تكثيف حملات التوعية وإنذار المخالفين للإسراع في إنهاء إجراءات التصالح

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار تكثيف حملات التوعية الميدانية وطرق الأبواب وإنذار المخالفين للإسراع في إنهاء إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء بمركزي البداري وأبنوب وحي غرب مدينة أسيوط، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ودعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب واصلت تنفيذ حملات "طرق الأبواب" من خلال اللجان المشكلة برئاسة مصطفى علي رئيس المركز، وبمشاركة رؤساء الوحدات القروية وإدارات الأزمات والإشغالات والمتابعة والكهرباء ورخص المحلات، حيث جرى المرور الميداني على المنازل المخالفة التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تصالح أو لم يستكملوا الإجراءات، مع توعية المواطنين بأهمية تقنين أوضاعهم والتنبيه بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية لإنهاء الإجراءات قبل انتهاء المدة القانونية المحددة.

وأضاف محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، برئاسة عبد الرؤوف النمر، واصلت أيضًا تنفيذ حملات طرق الأبواب بقرى المركز، بهدف تشجيع المواطنين على استكمال ملفات التصالح، وتعريفهم بالتيسيرات التي أتاحها القانون الجديد، فضلًا عن الرد على استفسارات المواطنين بشأن المستندات المطلوبة وآليات إنهاء الإجراءات بما يضمن سرعة الإنجاز.

وأشار المحافظ إلى أن رئاسة حي غرب مدينة أسيوط برئاسة ممدوح جبر رئيس الحي، نفذت عددًا من قرارات الإزالة لعقارات مخالفة بمنطقة سيد لم يتقدم أصحابها بطلبات تصالح، بالتوازي مع التواصل المباشر مع المواطنين لتوضيح خطوات وإجراءات التصالح، والتأكيد على أهمية سرعة استكمال الملفات تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

وشدد اللواء محمد علوان على التعامل بحسم مع غير الجادين في ملف التصالح، مؤكدًا استمرار المتابعة اليومية والنزول الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين، لما لذلك من أثر إيجابي في رفع معدلات الإقبال على التصالح وزيادة نسب الإنجاز والانتهاء من هذا الملف الحيوي.