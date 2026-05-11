قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة
مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار بمدينة نيس الفرنسية
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة.. تفاصيل جديدة
وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة ستأتي فى مستوى الطالب المتوسط ..واجراءات مشددة لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص
بأكبر حمولة بضائع صب في تاريخه.. ميناء دمياط يستقبل السفينة العملاقة YANG FAN
3 شهور حبس وغرامة 10 آلاف جنيه لهؤلاء بسبب فيسبوك | تفاصيل
الجيش الإسرائيلي: حبس جنديين بتهمة الإساءة لتمثال السيدة العذراءفي لبنان
موعد مباراة مصر وروسيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026
تحرك برلماني لإعادة النظر في ضم مادتي اللغة العربية والتاريخ لمجموع طلاب الشهادات الدولية
الكشف عن طاقم تحكيم نهائي دوري أبطال أوروبا
أقامها ماكرون وروتو.. الرئيس السيسى يشارك في مأدبة عشاء تكريما للرؤساء المشاركين بقمة أفريقيا فرنسا
المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يفاجئ الجميع : أنا بريء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

احذر من السم الأبيض.. ضبط 20 طن ملح مجهول المصدر بأسيوط

ضبط 20 طن ملح مجهول المصدر بأسيوط
ضبط 20 طن ملح مجهول المصدر بأسيوط
إيهاب عمر

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط اليوم الإثنين 20 طنًا و150 كجم من الملح مجهول المصدر داخل مصنع تعبئة الملح بمركز منفلوط، خلال حملة رقابية مكبرة شنتها إدارة تموين منفلوط بالتعاون مع الجهات المعنية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، وتعليمات المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية والتجار التموينيين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.


وأسفرت الحملة عن ضبط 400 شكارة ملح خشن زنة 50 كجم بإجمالي 20 طنًا، بالإضافة إلى 30 كيس ملح زنة 5 كجم بإجمالي 150 كجم، داخل مصنع تعبئة ملح بمركز منفلوط، وتبين أن الكميات المضبوطة مجهولة المصدر.


وضمت الحملة عبدالرحيم السمين مدير إدارة تموين منفلوط، ومصطفى إبراهيم، ومحمود محمد مفتشي الإدارة، كما شارك فيها الدكتور وليد جمال رئيس مركز ومدينة منفلوط، والدكتورة إسراء عيد من هيئة سلامة الغذاء.


وأكد المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسيوط على استمرار الحملات الرقابية اليومية بكافة مراكز المحافظة لضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع، حفاظًا على حقوق المواطنين.

الملح مجهول المصدر مركز منفلوط مصنع تعبئة حملة رقابية إدارة تموين منفلوط ضبط 400 شكارة ملح خشن الحملات الرقابية صور الغش التجاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو في القاهرة وعدة محافظات

امام عاشور

أحمد شوبير يفجر مفاجأة حول مستقبل إمام عاشور مع الأهلي

الدكتور مصطفى مدبولي

100 مليار دولار بحلول عام 2030.. رئيس الحكومة يعلن أخبارًا سارة للمصريين

اسعار الفراخ اليوم

بعد الانخفاض.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الاثنين 11 مايو

أحمد الخالدي

خالد طلعت: مشاركة أحمد الخالدي أمام الزمالك قانونية.. والإيقاف بعد 3 إنذارات وليس 2

عداد الكهرباء

سبب خصم الرصيد من عداد الكهرباء عند بداية الشحن

ترشيحاتنا

تامر حسني في

تامر حسني عن نجاح فيلم Michael : أسطورة وكان عندي حق اتأثر بمشواره

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز تروج لفيلم خلي بالك من نفسك على طريقتها الخاصة

فرقة الموسيقي العربية

التراث بين كارم محمود وفايزة احمد على مسرح الجمهورية

بالصور

إزالة 16 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

الشرقية.. توزيع مستلزمات الحج على حجاج الجمعيات الأهلية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بخصر منحوت.. نسرين أمين من زفاف ابنة رجل الأعمال باسل سماقيه

بخصر منحوت.. نسرين امين من زفاف ابنه رجل الأعمال باسل سماقيه
بخصر منحوت.. نسرين امين من زفاف ابنه رجل الأعمال باسل سماقيه
بخصر منحوت.. نسرين امين من زفاف ابنه رجل الأعمال باسل سماقيه

استعدادا لعيد الأضحى.. بيطري الشرقية يكثف حملاته التفتيشية على المجازر

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فيديو

ماكرون

شاهد.. ماكرون يقوم بجولة تريض صباحية في شوارع كينيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد