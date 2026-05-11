احذر من السم الأبيض.. ضبط 20 طن ملح مجهول المصدر بأسيوط

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط اليوم الإثنين 20 طنًا و150 كجم من الملح مجهول المصدر داخل مصنع تعبئة الملح بمركز منفلوط، خلال حملة رقابية مكبرة شنتها إدارة تموين منفلوط بالتعاون مع الجهات المعنية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، وتعليمات المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية والتجار التموينيين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.



وأسفرت الحملة عن ضبط 400 شكارة ملح خشن زنة 50 كجم بإجمالي 20 طنًا، بالإضافة إلى 30 كيس ملح زنة 5 كجم بإجمالي 150 كجم، داخل مصنع تعبئة ملح بمركز منفلوط، وتبين أن الكميات المضبوطة مجهولة المصدر.



وضمت الحملة عبدالرحيم السمين مدير إدارة تموين منفلوط، ومصطفى إبراهيم، ومحمود محمد مفتشي الإدارة، كما شارك فيها الدكتور وليد جمال رئيس مركز ومدينة منفلوط، والدكتورة إسراء عيد من هيئة سلامة الغذاء.



وأكد المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسيوط على استمرار الحملات الرقابية اليومية بكافة مراكز المحافظة لضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع، حفاظًا على حقوق المواطنين.