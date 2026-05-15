تعرف على أول أيام ذي الحجة

يترقب المسلمون في مختلف أنحاء العالم موعد بداية أول أيام ذي الحجة لعام 1447 هجريا، لما يحمله من نفحات إيمانية عظيمة ومناسبات دينية جليلة، أبرزها وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك.

اول ايام ذي الحجه

وأعلنت دار الإفتاء المصرية أنها ستكشف رسميا عن موعد أول أيام شهر ذي الحجة يوم الأحد الموافق 17 مايو، والذي يوافق 29 من شهر ذي القعدة، وذلك عقب استطلاع هلال الشهر الكريم بعد غروب الشمس.

كما أوضحت الدار أنه سيتم إعلان موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك عقب ثبوت الرؤية الشرعية للهلال، بالتزامن مع أعمال الرصد التي تجريها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية مساء اليوم ذاته.

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة

تعد العشر الأوائل من شهر ذي الحجة من أعظم الأيام المباركة في الإسلام، إذ خصها الله سبحانه وتعالى بفضل كبير ومكانة عظيمة، وأقسم بها في كتابه الكريم بقوله تعالى:

﴿والفجر وليال عشر والشفع والوتر﴾، وقد ذهب عدد من العلماء إلى أن المقصود بـ الليالي العشر هي عشر ذي الحجة.

ومن رحمة الله بعباده أن فضل بعض الأزمنة على غيرها، وجعل فيها مضاعفة للأجر والثواب، لتكون فرصة للمسلمين للإكثار من الطاعات والأعمال الصالحة.

موعد العشر الأوائل من ذي الحجة 2026

ووفقا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن تبدأ العشر الأوائل من ذي الحجة يوم الإثنين 18 مايو 2026، وتستمر حتى الأربعاء 27 مايو 2026.

ومن المنتظر أن يوافق يوم عرفة يوم الثلاثاء 26 مايو، بينما يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو 2026.

موعد رؤية هلال ذي الحجة 1447

تستعد دار الإفتاء المصرية لاستطلاع هلال شهر ذي الحجة مساء السبت 16 مايو 2026، تمهيدا للإعلان الرسمي عن موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك في مصر، على أن يتم إعلان نتيجة الرؤية الشرعية عقب صلاة المغرب مباشرة.

الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة

يستحب خلال هذه الأيام المباركة الإكثار من الأعمال الصالحة، لما لها من فضل عظيم، فقد قال النبي ﷺ:

ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر .

ومن أبرز الأعمال المستحبة خلال العشر الأوائل من ذي الحجة:

الإكثار من ذكر الله، بالتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح في البيوت والمساجد والأسواق.

التوبة والاستغفار، والحرص على تصحيح المسار والابتعاد عن المعاصي.

المحافظة على الصلاة وقراءة القرآن والصدقات وصلة الرحم.

صيام الأيام المباركة، خاصة يوم عرفة لما له من فضل عظيم.

ذبح الأضحية لمن استطاع، وهي من أعظم القربات في يوم النحر وأيام التشريق.

أداء مناسك الحج والعمرة لمن استطاع إليه سبيلا، باعتبارها من أفضل الأعمال وأعظم الطاعات.