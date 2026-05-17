الجنائية الدولية : لا مذكرات اعتقال جديدة بحق مسؤولين إسرائيليين

نفت المحكمة الجنائية الدولية، الأحد، صحة التقارير التي تحدثت عن إصدار مذكرات توقيف جديدة بحق مسؤولين إسرائيليين، مؤكدة أن ما تم تداوله في هذا الشأن “غير دقيق”.

وجاء بيان المحكمة رداً على تقرير نشرته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، تحدث عن إصدار مذكرات اعتقال سرية بحق خمسة مسؤولين إسرائيليين، بينهم شخصيات سياسية وقيادات عسكرية، دون الكشف عن موعد إصدار تلك المذكرات أو تفاصيلها.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للمذكرات التي كانت المحكمة قد أصدرتها في نوفمبر 2024 بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

كما أشارت تقارير سابقة إلى أن المحكمة تدرس ملفات مرتبطة بالاستيطان والحرب في غزة، مع تداول أسماء من بينها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ضمن التحقيقات المحتملة.

وفي حال صدور أي مذكرات توقيف مستقبلية، فإن الدول الأعضاء في المحكمة ستكون مطالبة بتنفيذ أوامر الاعتقال بحق المسؤولين المطلوبين أثناء وجودهم على أراضيها