ياسر ريان: خسارة الزمالك للكونفدرالية أثرت نفسيًا.. وسيراميكا كليوباترا سيقاتل لكتابة التاريخ

أكد ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، أن خسارة الزمالك لقب بطولة الكونفيدرالية الأفريقية بعد الهزيمة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بركلات الترجيح، تسببت في فقدان مصر لقبًا قاريًا جديدًا، خاصة أن الزمالك كان ممثل الكرة المصرية في البطولة.

وقال ريان خلال حواره لبرنامج ستاد المحور إن الزمالك بدأ مواجهة اتحاد العاصمة بشكل جيد وظهر بصورة قوية في الدقائق الأولى، لكنه لا يعلم سبب التراجع المفاجئ في مستوى الفريق خلال المباراة، مشيرًا إلى أن الفريق الجزائري كان الأفضل بعد ذلك ونجح في فرض سيطرته على مجريات اللقاء.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، لم يدرس فريق اتحاد العاصمة بالشكل المطلوب قبل المباراة، وهو ما انعكس على أداء الفريق داخل الملعب.

وتحدث ريان عن مواجهة الزمالك المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة والحاسمة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها بعد غد الأربعاء، مؤكدًا أن سيراميكا سيدخل المباراة بهدف تحقيق الفوز وكتابة التاريخ.

وأوضح أن خسارة لقب الكونفيدرالية قد تؤثر نفسيًا على لاعبي الزمالك قبل مواجهة سيراميكا، ما يجعل المباراة في غاية الصعوبة على الفريق الأبيض، خاصة أن سيراميكا سيخوض اللقاء بدون ضغوط كبيرة.

واختتم ياسر ريان تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك لا يزال الأقرب لحصد لقب الدوري المصري الممتاز، معتبرًا أن التتويج بالدوري سيكون إنجازًا مهمًا للفريق بعد خسارة البطولة القارية.

