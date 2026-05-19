تحذير صادم بشأن الشاورما.. ممارسات خاطئة قد تحولها إلى خطر صحي

حذّرت الدكتورة شيرين زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين سابقًا، من خطورة بعض طرق إعداد وتخزين الشاورما، مؤكدة أن المشكلة تكمن في الممارسات غير الصحية داخل بعض المطاعم، مثل إعادة استخدام أسياخ الشاورما وتكرار التبريد والتسخين.

وقالت شيرين زكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن أعمدة الشاورما الكبيرة قد لا تصلها الحرارة بشكل كافٍ، ما يسمح بتكاثر البكتيريا مثل السالمونيلا، ويزيد من احتمالات التسمم الغذائي.

رفع وعي المستهلكين بمخاطر تناول الأطعمة المحفوظة

وأكدت رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين سابقًا،، على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والرقابة على المطاعم، مع رفع وعي المستهلكين بمخاطر تناول الأطعمة المحفوظة بطرق غير آمنة.