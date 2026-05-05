السر فى البهارات.. طريقة تحضير الشاورما الفراخ السورى

قدمت الشيف ثريا الألفي، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، طريقة تحضير شاورما الدجاج.



​ تتبيلة الدجاج

​المكونات

ملعقتان كبيرتان لبن زبادي.

ملعقة كبيرة.

خل.

عصير ليمونة.

3 فصوص ثوم مهروس.



​البهارات

ملح.

فلفل أسود.

بابريكا.

كزبرة ناشفة.

ثوم بودرة.

بصل بودرة.

رشة زنجبيل.

رشة بسيطة من القرفة أو بهارات الشاورما الجاهزة.

نقع صدور أو أفخاذ الدجاج (مقطعة شرائح رفيعة) لمدة 4 ساعات على الأقل.

​ تُشوح قطع الدجاح في مقلاة ساخنة جداً مع القليل من الزيت حتى تتحمر الأطراف وتكتسب لوناً ذهبياً.

​كريم الثوم (الثومية)

خلط (نشا مطبوخ مع ماء ومبرد تماماً) في الخلاط مع فصين ثوم.

ملعقتين زبادي.

ملعقة مايونيز.

عصير ليمون.

إضافة الزيت ببطء شديد أثناء الخلط حتى يثقل القوام.

​تحضير الساندوتش

-​ يُفضل استخدام خبز الصاج (الشراك) أو الخبز اللبناني الخفيف.

-​دهن الخبز بطبقة وفيرة من الثومية.

-وضع شرائح الدجاج المحمرة.

اضافة أصابع البطاطس المقلية وشرائح مخلل الخيار.

- (اختياري) يمكن إضافة القليل من الشطة السائلة.

​- ​لفي الساندوتش بإحكام.

وضعيه على "جريل" أو مقلاة ساخنة مدهونة بنقاط من زيت قلي الدجاج أو الزبدة.

- ​الضغط على السندويش جيداً حتى يتحمص الخبز ويصبح مقرمشاً.

