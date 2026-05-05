السر فى البهارات.. طريقة تحضير الشاورما الفراخ السورى

قدمت الشيف ثريا الألفي، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، طريقة تحضير شاورما الدجاج.
تتبيلة الدجاج
المكونات
ملعقتان كبيرتان لبن زبادي.
ملعقة كبيرة.
خل.
عصير ليمونة.
3 فصوص ثوم مهروس.
البهارات
ملح.
فلفل أسود.
بابريكا.
كزبرة ناشفة.
ثوم بودرة.
بصل بودرة.
رشة زنجبيل.
رشة بسيطة من القرفة أو بهارات الشاورما الجاهزة.
نقع صدور أو أفخاذ الدجاج (مقطعة شرائح رفيعة) لمدة 4 ساعات على الأقل.
تُشوح قطع الدجاح في مقلاة ساخنة جداً مع القليل من الزيت حتى تتحمر الأطراف وتكتسب لوناً ذهبياً.
كريم الثوم (الثومية)
خلط (نشا مطبوخ مع ماء ومبرد تماماً) في الخلاط مع فصين ثوم.
ملعقتين زبادي.
ملعقة مايونيز.
عصير ليمون.
إضافة الزيت ببطء شديد أثناء الخلط حتى يثقل القوام.
تحضير الساندوتش
- يُفضل استخدام خبز الصاج (الشراك) أو الخبز اللبناني الخفيف.
-دهن الخبز بطبقة وفيرة من الثومية.
-وضع شرائح الدجاج المحمرة.
اضافة أصابع البطاطس المقلية وشرائح مخلل الخيار.
- (اختياري) يمكن إضافة القليل من الشطة السائلة.
- لفي الساندوتش بإحكام.
وضعيه على "جريل" أو مقلاة ساخنة مدهونة بنقاط من زيت قلي الدجاج أو الزبدة.
- الضغط على السندويش جيداً حتى يتحمص الخبز ويصبح مقرمشاً.