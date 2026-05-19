قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صرف معاشات يونية 2026 قبل حلول عيد الأضحى
حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام العشر الأول من ذي الحجة؟ أمين الإفتاء يوضح
بعد تأجيل ترامب الهجوم على إيران.. تراجع أسعار النفط 2%
انتهاء إضراب عمال خط سكة حديد لونج آيلاند و إعادة حركة القطارات لطبيعتها
ثروت سويلم: لن يتم إلغاء الهبوط في الدوري والزمالك سيشارك أفريقيا
بوتين: التسويات التجارية بين روسيا والصين تتم بالكامل بالروبل واليوان
بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب
متابعة لحظية لتفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة
اقتحامات و حرق أراضي زراعية.. الاحتلال الإسرائيلي يصعد اعتداءاته في الضفة الغربية
زعيم الحوثيين: جاهزون عسكريا لأي تصعيد أمريكي ضد إيران
ترامب: على إيران أن تقدم التزامات خطية بعدم امتلاكها السلاح النووي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وليد صلاح عبداللطيف: تشكيل الزمالك في نهائي الكونفدرالية كان خاطئًا وأتوقع تتويجه بالدوري

الزمالك
الزمالك
يارا أمين

أكد وليد صلاح عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض لم يكن يعاني بدنيًا خلال نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، مشيرًا إلى وجود أخطاء فنية أثرت على نتيجة المباراة.

وقال عبداللطيف، خلال تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة والمذاع على قناة CBC: "الزمالك حصل على أسبوع راحة كامل بين مباراتي الذهاب والإياب في نهائي الكونفدرالية، لذلك لم تكن هناك أزمة بدنية لدى اللاعبين".

وأضاف:"كان يجب أن يتحمل لاعبو الزمالك المسؤولية في تنفيذ ركلات الجزاء، وهناك لاعبون كان من المفترض أن يسددوا، وأشعر أن بعض التغييرات التي تمت في نهاية المباراة كانت بهدف تجنب تسديد ركلات الترجيح".

وتابع:"تشكيل الزمالك في نهائي الكونفدرالية كان خاطئًا، كما أن ترك الاستحواذ لفريق اتحاد العاصمة يثير علامات استفهام كبيرة".

وواصل نجم الزمالك السابق تصريحاته قائلًا:"من المفترض ألا يتأثر الزمالك بخسارة الكونفدرالية خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا، وعلى الجهاز الفني إخراج اللاعبين من أجواء النهائي سريعًا، لأن اللاعبين يعلمون جيدًا المطلوب منهم".

واختتم عبداللطيف تصريحاته قائلًا:"أتوقع فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا والتتويج بلقب الدوري المصري".

وليد صلاح عبداللطيف الزمالك برنامج نمبر وان cbc سيراميكا كليوباتر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى سارة لهؤلاء

الحكومة

بمناسبة العيد.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف والتنفيذ خلال ساعات

انقطاع المياه

غداً.. قطع المياه 8 ساعات عن عدد من المناطق بالجيزة

انكسار الموجة الحارة

فارق 13 درجة كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الغد

مجتبى خامنئي

أسرار الليلة الدامية .. إيران تكشف لأول مرة تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي ونقله للمستشفى

حالة الطقس

تصل لـ 47 درجة | تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

طاقه شمسيه

بعد تصريحات الكهرباء.. أسعار وكيفية تركيب طاقة شمسية في منزلك

صورة تعبيرية

لمدة ٦ ساعات … انقطاع المياه عن عدد من المناطق بمحافظة القاهرة لهذا السبب

ترشيحاتنا

جامعة عين شمس

حقوق عين شمس تنظم ندوة دولية حول "النظام القضائي الصيني"

كيفيه دفع فاتورة الكهرباء

لأصحاب العدادات الكودية.. كيفية دفع فاتورة الكهرباء بعد التعديل

اجتماع لجنتي الطقوس والأسرة

لجنتا الطقوس والأسرة تناقشان توصيات جديدة ضمن اجتماعات المجمع المقدس

فيديو

دومينيك حوراني

«أبو بصلة».. دومينيك حوراني تشعل الساحة بأغنية جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد