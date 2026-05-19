وليد صلاح عبداللطيف: تشكيل الزمالك في نهائي الكونفدرالية كان خاطئًا وأتوقع تتويجه بالدوري

أكد وليد صلاح عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض لم يكن يعاني بدنيًا خلال نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، مشيرًا إلى وجود أخطاء فنية أثرت على نتيجة المباراة.

وقال عبداللطيف، خلال تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة والمذاع على قناة CBC: "الزمالك حصل على أسبوع راحة كامل بين مباراتي الذهاب والإياب في نهائي الكونفدرالية، لذلك لم تكن هناك أزمة بدنية لدى اللاعبين".

وأضاف:"كان يجب أن يتحمل لاعبو الزمالك المسؤولية في تنفيذ ركلات الجزاء، وهناك لاعبون كان من المفترض أن يسددوا، وأشعر أن بعض التغييرات التي تمت في نهاية المباراة كانت بهدف تجنب تسديد ركلات الترجيح".

وتابع:"تشكيل الزمالك في نهائي الكونفدرالية كان خاطئًا، كما أن ترك الاستحواذ لفريق اتحاد العاصمة يثير علامات استفهام كبيرة".

وواصل نجم الزمالك السابق تصريحاته قائلًا:"من المفترض ألا يتأثر الزمالك بخسارة الكونفدرالية خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا، وعلى الجهاز الفني إخراج اللاعبين من أجواء النهائي سريعًا، لأن اللاعبين يعلمون جيدًا المطلوب منهم".

واختتم عبداللطيف تصريحاته قائلًا:"أتوقع فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا والتتويج بلقب الدوري المصري".