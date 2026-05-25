ترسيخ روح الأخوة.. مجلس الكنائس يهنئ الشعب المصري بعيد الأضحى

تقدم مجلس كنائس مصر، برئاسة الأمانة العامة واللجنة التنفيذية وجميع لجانه، بخالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معربين عن تمنياتهم بأن تحمل هذه المناسبة المباركة الخير والفرح والسلام للجميع.

وأكد القس يشوع بخيت، الأمين العام للمجلس، أن عيد الأضحى يمثل مناسبة تعكس قيم المحبة والتراحم والتكاتف بين أبناء الوطن، مشيرًا إلى أهمية ترسيخ روح الأخوة والوحدة الوطنية التي تجمع المصريين.

كما دعا المجلس الله أن ينعم على مصر بالمزيد من الاستقرار والازدهار والسلام، وأن تبقى قيم التآخي والتعاون مصدر قوة ووحدة بين جميع أبناء الوطن.

واختتم مجلس كنائس مصر تهنئته بتقديم أصدق الأمنيات للشعب المصري، قائلًا: «عيد سعيد، وكل عام وأنتم بخير».