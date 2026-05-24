مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يترأس احتفالات عيد القديسة ريتا بمزارها بالإسكندرية

احتفل سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، بعيد القديسة ريتا دي كاشيا، المعروفة بشفيعة الأمور المستحيلة، وذلك بمزارها، بمدينة الإسكندرية.

عيد القديسة ريتا

شارك في الاحتفال المونسينيور أنطوان توفيق، والأب ضياء عزيز، والأب أشرف يوسف، بجانب الآباء الفرنسيسكان، القائمين على خدمة المزار، والرهبان والراهبات، وأبناء مختلف الكنائس.

وأكد سيادة المطران في عظته أن محبة الله تدعو الإنسان إلى محبة الآخرين، مشددًا أهمية مواجهة الشر بالخير، وروح المحبة، والغفران، مقتدين بسيرة القديسة ريتا، وحياتها المليئة بالإيمان والصبر.

تضمن اليوم الاحتفالي إقامة عدد من القداسات، والصلوات بمختلف الطقوس، واللغات، حيث طلب جميع المؤمنين شفاعة القديسة ريتا، خاصة في أوقات الضيقات، والتحديات.