حفاظا على هيبة الخدمة.. المجمع المقدس يحدد ضوابط الزي الكهنوتي للكهنة والأساقفة

في إطار الحفاظ على التقاليد الكنسية والوقار الكهنوتي، أصدرت لجنة الطقوس بالمجمع المقدس مجموعة من التوصيات الجديدة الخاصة بملابس الآباء الكهنة، سواء داخل الخدمات الكنسية أو خارجها.

أهمية الالتزام بالزي الكهنوتي

وأكدت اللجنة على أهمية الالتزام بالزي الكهنوتي التقليدي خارج الليتورجيا، والمتمثل في الرداء الأسود غير المطرز، مع العمامة السوداء وصليب الصدر، باعتبارها الملامح الأساسية للهيئة الكهنوتية اللائقة.

كما أوضحت أن الأيقونات الصدرية تُعد من اختصاص الآباء المطارنة والأساقفة فقط.

وفيما يتعلق بالخدمات الليتورجية التي تُقام خارج القداس الإلهي، شددت التوصيات على ضرورة ارتداء “الصدرة”، مع التأكيد أن الصدرة المطرزة بصور الرسل تُستخدم فقط من قبل المطارنة والأساقفة، ولا تُخصص للكهنة.

تأتي هذه التوصيات ضمن جهود المجمع المقدس للحفاظ على الطابع الكهنوتي الأصيل، بما يعكس روح الوقار والالتزام بالتقاليد الكنسية الراسخة داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.