الأنبا بيجول يشارك في تهنئة محافظ أسيوط بعيد الأضحى

استقبل اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بمقر ديوان عام المحافظة، وفدًا من قيادات ورجال الدين المسيحي والإسلامي، من المطارنة والأساقفة والقساوسة، إلى جانب قيادات الأوقاف والأزهر الشريف.

وذلك لتقديم التهنئة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، في أجواء سادتها البهجة وروح المحبة والتآخي، بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة.

وشمل الوفد الكنسي: الأنبا توماس، مطران القوصية ومير، الأنبا يوأنس، مطران إيبارشية أسيوط وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المُحرق العامر، والأنبا ثاؤفيلس، أسقف منفلوط وتوابعها، والأنبا بيسنتي، أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، إلى جانب عدد من وكلاء المطرانيات والكهنة والرهبان، ممثلي مختلف الكنائس والإيبارشيات بالمحافظة.

وخلال اللقاء، أعرب وفد المهنئين عن خالص تهانيهم لمحافظ أسيوط والجهاز التنفيذي بالمحافظة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، متمنين أن يعم الخير والسلام ربوع مصر، وأن يديم الله على الوطن نعمة الأمن والاستقرار، وأن يعيد هذه المناسبة على الشعب المصري بالخير.

من جانبه، رحب محافظ أسيوط بوفد المهنئين، معربًا عن خالص شكره وتقديره لهذه اللفتة الطيبة التي تعكس عمق الروابط ومظاهر المحبة والوحدة الوطنية التي يتميز بها الشعب المصري، مؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات تجسد وحدة النسيج الوطني وتماسكه في مختلف المناسبات.