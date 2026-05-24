مرموش بديلا.. تشكيل مانشستر سيتي أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه أمام أستون فيلا، في إطار الجولة 38 والأخيرة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل الأساسي غياب عمر مرموش، وتواجده على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: جيمس ترافورد.

خط الدفاع: روبن دياز - جون ستونز - ريكو لويس - ناثان آكي.

خط الوسط: تيجاني رايندرز - نيكو - برناردو سيلفا.

خط الهجوم: أنطوان سيمينيو - سافينيو - فيل فودين.

ويحتل فريق مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 78 نقطة وهي المباراة الأخيرة الإسباني جوارديولا مع الفريق.