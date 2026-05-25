تنفيذي الشرقية يطلب إنشاء رمبات بالمصالح الحكومية لتيسير الخدمات لذوي الاعاقة

ناقش المجلس التنفيذي لمحافظة الشرقية برئاسة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أحد الملفات المجتمعية المهمة الخاصة بتيسير الخدمات المقدمة لذوي الهمم داخل المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية، بما يعزز من دمجهم وتمكينهم في الحصول على الخدمات بسهولة ويسر.

وخلال الاجتماع، وجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية ورؤساء الهيئات الحكومية بضرورة توفير منحدرات (رامب) ثابتة أو متحركة بمداخل جميع المصالح الحكومية، بما يضمن سهولة حركة المواطنين من ذوي الإعاقات الحركية وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات دون أي معوقات، في إطار حرص الدولة على دعم حقوقهم وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خططها الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية وتيسير حصول جميع المواطنين عليها دون تمييز.