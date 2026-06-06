الوادي الجديد تتوسع في إقامة المنافذ الحكومية للسلع والخضروات

أكدت محافظة الوادي الجديد استمرارها في التوسع بإقامة منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى مراكز المحافظة الخمسة لإحداث توازن في الأسعار بالأسواق، بالإضافة إلى وجود المنافذ المتحركة، لوصول السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين.

التوسع في المنافذ الحكومية للمواطنين

وأفادت المحافظة بأن هناك خطة للتوسع في افتتاح المنافذ الثابتة والمتحركة بالأحياء والمناطق النائية، لتوفير السلع الأساسية والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر.

من جانبها، قالت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة تسعى إلى الاستمرار التوسع في إقامة المنافذ المجتمعية بمختلف المناطق، خاصة الأحياء الأكثر كثافة سكانية، لضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأشارت إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والمنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة.