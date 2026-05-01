التنمية المحلية والبيئة في الأسبوع .. تذليل المعوقات أمام سياحة الغوص والأنشطة البحرية.. تدريب على ريادة الأعمال الزراعية بـ 120 قرية.. تطوير 3 مجازر في البحيرة

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية والبيئة "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 186 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة (24 : 30 أبريل 2026).

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*الجمعة 24 أبريل 2026:*

ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، المؤتمر الذى عقد بديوان عام محافظة القاهرة لبحث سبل دعم الفائزين فى الدورات السابقة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتعريف بالمرحلة الرابعة من المبادرة التى تم إطلاقها منتصف الشهر الجارى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبمتابعة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وعقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعاً مع سكرتيري عموم جميع المحافظات، بحضور عدد من قيادات الوزارة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء في مختلف محافظات الجمهورية، في إطار حرص الوزارة على تسريع وتيرة العمل بالمنظومة وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين.

كما أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن تنفيذ الوزارة لحزمة متكاملة من المشروعات التنموية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، في ضوء رؤية الدولة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة بالمحافظات الحدودية، جاء ذلك في التقرير الذي تلقته الوزيرة من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، حول الموقف التنفيذي لتلك المشروعات وجهود الوزارة بالمحافظتين، وذلك بمناسبة الإحتفال بأعياد تحرير سيناء .

*السبت 25 أبريل 2026:*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، عن تنظيم ورشة عمل موسعة من خلال مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة، والمنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي والذي يستهدف أربع محافظات (الفيوم – بني سويف – الأقصر – أسوان).

كما تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، يرافقها اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء، مواقع الغوص السياحي والأنشطة البحرية بمدينة شرم الشيخ علي امتداد ساحل المدينة وذلك بمحمية رأس محمد والتى تعد أشهر مواقع الغوص العالمية.

*الأحد 26 أبريل 2026:*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة واللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء، اجتماعاً مع ممثلي غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، واتحاد الغرف السياحية بالمحافظة، وذلك لاستعراض جهود تذليل المعوقات والتحديات التي تواجه غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، واستعراض جهود الوزارة لحماية المحميات الطبيعية في شرم الشيخ، بالإضافة إلي استعراض ما تحقق من برتوكول التعاون الذي وقعه جهاز شئون البيئة مع غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية خلال الفترة الماضية.

وعقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة واللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء، اجتماعاً مع المهندس محمد عليوه مدير مشروع تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء " جرين شرم" لمتابعة الموقف التنفيذي لمحاور وأهداف المشروع ، وذلك في إطار زيارتها لمحافظة جنوب سيناء لمتابعة سير العمل في المحميات الطبيعية بالمحافظة.

كما تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية و البيئة، منطقة البلوهول بمحمية أبو جالوم بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء ، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء ا ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة بالوزارة ، والأستاذ وليد حسن مدير عام محميات جنوب سيناء والمهندس محمد عليوه مدير مشروع تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء " جرين شرم" .

وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، عن إنطلاق فعاليات الأسبوع التدريبى الثاني والثلاثين من الخطة التدريبية 2025 / 2026 خلال الفترة من 27 / 4 وحتى 30 / 4 / 2026 وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، مشيرًة إلي أنه سيشارك في هذا الأسبوع 130 متدربًا ومستفيدًا، من خلال تنفيذ أربعة برامج تدريبية متخصصة، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لبناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية والبيئة ودعم الكوادر بالمعارف والمهارات الحديثة وتعزيز الأداء المؤسسي.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة الخطط التنفيذية لتنمية سيناء، وجذب المشروعات الاستثمارية لها .

*الأثنين 27 أبريل 2026:*

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا من الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" حول التقدم في تنفيذ مشروع "دعم التنمية الريفية والصمود أمام التغيرات المناخية والتغذية في صعيد مصر" بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الفاو وبدعم من الاتحاد الأوروبي، حيث تم تنفيذ برنامج تدريبي على ريادة الأعمال الزراعية يستهدف 120 قرية، وشمل تدريب 109 من الشباب والشابات الريفيات، وأسفر عن تطوير 29 مقترح مشروع مبتكر في مجالات الاقتصاد الدائري والزراعة المستدامة وإعادة تدوير المخلفات الزراعية، بما يدعم خلق فرص عمل وتعزيز الابتكار بالقرى.

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول نتائج المرور الميداني للجنة المشتركة من الوزارة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة القومية لسلامة الغذاء بمركزي ومدينة بنها وكفر شكر بمحافظة القليوبية، لمتابعة أداء المراكز التكنولوجية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وملفات التصالح وتقنين أوضاع المحال العامة، حيث التقت اللجنة بعدد من المواطنين واستمعت إلى شكواهم، كما أسفرت الحملة عن تقدم 45 مواطنًا بطلبات لتقنين أوضاعهم من خلال سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة، وغلق وتشميع 37 محلًا لعملها دون ترخيص وغلق أحد المطاعم لوجود خطورة داهمة.

كما نظمت وزارة التنمية المحلية والبيئة احتفالية بمحمية وادي دجلة تحت عنوان "من الهيمالايا إلى النيل" كرسالة ملهمة للتأكيد على أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتجاوز الحدود ،وذلك بهدف ترسيخ وتقوية العلاقات و التعاون الدولي بين الدول لدعم الاهتمامات المشتركة بقضايا البيئة، بحضور السيد سوشيل كومار لامسال سفير نيبال بالقاهرة، والسيدة انديرا أريال نائب رئيس البعثة، وعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي والإعلاميين.

*الثلاثاء 28 أبريل 2026:*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع عدد من قيادات الوزارة من مساعدي ومستشاري الوزيرة ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية بحضور رئيس جهاز شئون البيئة ، لاستعراض ملامح خطة عمل الوزارة للعام المالي 2026/2027، في إطار توافقها مع برنامج عمل الحكومة الحالي ومواجهة التحديات الراهنة.

*الأربعاء 29 أبريل 2026:*

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة مراسم توقيع عقود تشغيل وصيانة وتطوير 3 مجازر بمحافظة البحيرة، وذلك بين المحافظة وشركة جرينا فوود للتصنيع واستصلاح الأراضى .

وعقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا موسعًا مع ممثلى برنامج الأمم المتحدة الإتمائى UNDP، ومجموعة عمل مشروع “جرين شرم” ، وذلك لمتابعة تنفيذ المشروعات البيئية داخل مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

كما أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن إطلاق الوزارة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومشروع "تحسين جودة الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى" الممول من البنك الدولى، الجلسة التشاورية الثانية لمناقشة مسودة قرار المسئولية الممتدة للمنتج لإجهزة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وذلك بالمقر الثقافى البيئي التعليمى " بيت القاهرة" بالفسطاط .

وشاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة في الاجتماع التسعين لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات الهامة.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة في الإجتماع الأول للمجلس القومي للمياه بعد تشكيله لأول مره، وذلك برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء .

*الخميس 30 أبريل 2026:*

فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، بتنفيذ برامج تدريبية لإدارات البيئة بالمحافظات، فقد نظم جهاز تنظيم إدارة المخلفات ، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى giz برنامجاً تدريبياً لموظفي إدارات البيئة بالمحافظات ، وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور أيمن محرم استشاري إدارة المخلفات الصلبة والتدريب، ولفيف من العاملين بإدارات البيئة بالمحافظات.

كما أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته مع سكرتيري عموم المحافظات عن استكمال الاستعدادات الخاصة بتنفيذ الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية غير القانونية والتعديات على الرقعة الزراعية وذلك بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، خلال الفترة من السبت القادم 2 مايو 2026 وحتى 17 يوليو 2026، وذلك بحضور لجنة التقنين والتعديات بالوزارة برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، إلى جانب لجنة إنفاذ القانون، وممثلي جهات الولاية من الوزارات والجهات المختلفة.