محافظ كفر الشيخ يهنئ اللاعب عبد المعطي لتتويجه بذهبية الجمهورية للكاراتيه

هنأ المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اللاعب عبدالمعطي محمد عبدالمعطي، لاعب مركز شباب الحمراوي، لانضمامه إلى صفوف منتخب مصر للكاراتيه، استعدادًا لخوض منافسات بطولة العالم، فضلًا عن تتويجه بالميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة الجمهورية تحت 13 سنة (ميزان فوق 60 كجم) للعام الثاني على التوالي، في إنجاز يعكس تميز أبناء المحافظة رياضيًا.

أكد محافظ كفرالشيخ حرص المحافظة على دعم المواهب الرياضية الشابة وصقل مهاراتهم، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يُعد نموذجًا مشرفًا لأبناء كفرالشيخ، ويعكس نجاح منظومة العمل داخل مراكز الشباب، متمنيًا للاعب دوام التوفيق ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة أن انضمام اللاعب لمنتخب مصر يأتي تتويجًا لمستواه الفني المتميز، مؤكدًا الاستعداد الكامل لخوض بطولة العالم المقرر إقامتها في بولندا خلال نوفمبر المقبل، معربًا عن ثقته في قدرة اللاعب على تحقيق نتائج مشرفة.