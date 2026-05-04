طريقة عمل صينية الدجاج بكرات البطاطس.. خطوة بخطوة

صينية الدجاج بكرات البطاطس من الاكلات اللذيذة و الغير تقليدية وعلى الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي و مختلف عن الأطباق الأخرى.

قدمت الشيف غادة التلي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل صينية الدجاج بكرات البطاطس، فيما يلي…

مقادير صينية الدجاج بكرات البطاطس

المقادير

● 2 ملعقة كبيرة زيت

● 1 ملعقة كبيرة زبدة

● 1 بصل

● 3 صدور دجاج مكعبات صغيرة

● 2 كوب مشروم

● 1 جزر مكعبات صغيرة

● 1 كوب فلفل ألوان

● ½ كوب ذرة

● 2 فص ثوم

● 2 كوب كريمة

● 1 ملعقة صغيرة بابريكا

● ملح وفلفل

● مكعب مرق

● 3 بطاطس مسلوق ومهروس جيدا

● 3 ملقعة كبيرة زبدة

● 1 كوب كريمة

● ملح

للوجه:

● جبن مبشور



طريقة تحضير صينية الدجاج بكرات البطاطس



يشوح الدجاج مع البصل في الزيت والزبدة

ثم يضاف المشروم والجزر والفلفل الالوان والثوم والبابريكا والملح والفلفل

ثم يضاف الكريمة ومكعب المرقة

ويضاف الذرة ويخلطوا جيدا

يخلط البطاطس مع الزبدة والكريمة على النار

وتترك لتبرد قليلا ثم تشكل كرات

في البايركس يوضع خليط الدجاج ثم ترص كرات البطاطس

وتضاف الجبنة على الوجه

وتطهى في الفرن

وتقدم ساخنة