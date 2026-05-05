جرينوود بين التألق والأزمات.. برشلونة وأندية سعودية تسعى للتوقيع معه

يعيش ماسون جرينوود موسمًا فرديًا قويًا مع أولمبيك مارسيليا، بعدما سجل 25 هدفًا وصنع 10 تمريرات حاسمة في 43 مباراة، لكنه في الوقت نفسه يواجه انتقادات حادة بسبب تذبذب الأداء في بعض المباريات.

انتقادات بعد خسارة نانت

وتصاعدت حدة الانتقادات عقب خسارة الفريق أمام نانت بنتيجة 3-1، حيث وُصف أداء اللاعب بأنه غير مرضٍ من بعض المحللين، ما زاد الضغط عليه داخل النادي.

باب الرحيل مفتوح

ومع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية، بات مستقبل جرينوود محل جدل، وسط اهتمام أندية كبرى أبرزها يوفنتوس، إلى جانب متابعة من برشلونة وأندية من الدوري السعودي.

تصريحات مثيرة من دي زيربي

وزاد المدرب السابق روبرتو دي زيربي من الجدل بعدما أبدى رغبته في ضم اللاعب في حال توليه تدريب توتنهام هوتسبير، مؤكدًا ثقته في قدراته.

تحول في الجهاز الفني

وشهدت الفترة الأخيرة وصول المدرب الجديد حبيب باي، الذي أشار إلى وجود بعض النواقص الدفاعية في أداء جرينوود، ما أثر على موقعه داخل التشكيل الأساسي.

مستقبل مفتوح حتى 2029

ورغم الجدل، لا يزال اللاعب مرتبطًا بعقد مع مارسيليا حتى 2029، بعدما انضم للنادي في صيف 2024 قادمًا من مانشستر يونايتد، ما يجعل صيف الانتقالات المقبل حاسمًا في تحديد وجهته القادمة.