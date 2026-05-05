الدرديري يوجه رسالة مؤثرة بعد تعرض حكام مباراة الزمالك وسموحة لحادث تصادم

كشف الإعلامي عمرو الدردير عن تعرض حكام مباراة الزمالك وسموحة لحادث تصادم قبل ساعات من مواجهه الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية ببطولة الدوري المصري.

و كتب الدردير عبر فيسبوك:للأسف تعرض حكام مباراة الزمالك وسموحة لحادث تصادم ربنا يقومهم بالسلامه.

وتقام اليوم الثلاثاء، 3 مواجهات مثيرة ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية ببطولة الدوري المصري، من شأنها أن تحسم بنسبة كبيرة بطل هذا الموسم.

يستضيف فريق سيراميكا بقيادة على ماهر نظيره بيراميدز فى الثامنة مساء اليوم، باستاد هيئة قناة السويس.

ويحل فريق الزمالك بقيادة معتمد جمال ضيفاً ثقيلا فى الثامنة أيضا على فريق سموحة باستاد برج العرب بالإسكندرية.

فيما يستضيف ستاد القاهرة الدولي، مباراة الأهلى مع إنبى في نفس التوقيت، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة تحديد بطل الدوري المصري.