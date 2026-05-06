الغندور يعلق علي طلب الزمالك حكاما أجانب لمباراته الأخيرة: حر في اختياراته

علق الإعلامي خالد الغندور علي طلب نادي الزمالك حكام أجانب لمباراته الأخيرة مع سيراميكا في الدوري و الحاسمة للبطولة.



وكتب الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"الزمالك طلب حكام اجانب في مباراته الأخيرة في الدوري و الحاسمة للبطولة تلاقي ناس زعلانة و الزمالك يلعب بحكام مصريين تلاقي ناس زعلانة هي الناس دي عايزة ايه بالظبط".

واضاف الغندور :" الزمالك حر في اختياراته خصوصا انه مجبر حاليا بسبب الضغوط اللي موجودة علي الحكام المصريين و يعلم انها مباراة مصيرية لتحديد البطل".

طلب نادي الزمالك من اتحاد الكرة استقدام حكام أجانب لإدارة المباراة أمام فريق سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتحمل ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الشرفي، قيمة استقدام حكام أجانب للمباراة المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا.

ويحاول نادي الزمالك حسم لقب بطولة الدوري وحصد 3 نقاط لإنهاء الموسم بتحقيق اللقب.

ويستعد نادي الزمالك لخوض مباراة قوية أمام منافسه اتحاد العاصمة الجزائري يوم السبت المقبل، ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

في حين تقام مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا يوم 20 مايو الجاري في ختام بطولة الدوري.

ويحاول نادي الزمالك تحقيق الفوز أو الخروج بنتيجة إيجابية في الجزائر تسهل عليه مهمة العودة في القاهرة لتحقيق لقب البطولة.

وتقام مباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة الجزائري يوم السبت المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.