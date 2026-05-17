متى يمتنع المضحي عن قص الشعر والأظافر؟ دار الإفتاء تجيب
ممدوح عباس للاعبي الزمالك: لا وقت للطمّ الخدود وشقّ الجيوب

ميرنا محمود

وجه ممدوح عباس، الرئيس الشرفي لنادي الزمالك، رسالة دعم إلى للاعبي الزمالك بعد خسارة بطولة نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية أمس أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري.

وكتب عباس عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «حتى لا ننسى، هناك بطولة أخرى مهمة جدًا غائبة عن خزائن نادي الزمالك منذ عام 2022، نرجو أن ننتبه ولا نسمح بلطم الخدود أو شق الجيوب».

وأضاف: «رغم كل ما حدث بالأمس، فالزمالك يكفيه أنه خاض هذه البطولة وغيرها بهذا العبء الثقيل على أكتاف النادي وجماهيره».

وأختتم رسالته  قائلًا: «تحية إلى جماهير نادي الزمالك التي احتشدت أمس وآزرت الفريق حتى اللحظات الأخيرة».

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الختامية والحاسمة من الدوري المصري الممتاز.

