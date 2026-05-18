ممدوح عباس يدعم لاعبي الزمالك ويطالبهم بلقب الدوري

أجري ممدوح عباس الرئيس الشرفي لنادي الزمالك إتصالا هاتفيا لدعم الفريق الأول لكرة القدم بعد الخسارة أمام اتحاد العاصمة بنهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وطلب ممدوح عباس من الفريق نسيان الهزيمة والتركيز علي تعويض الجماهير بالحصول على الدوري ووعدهم بمكافآت كبيرة.



موعد مباراة الزمالك وسيراميكا

يستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج من بطولة الدوري المصري.

ويسعى نادي الزمالك لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة لحسم لقب بطولة الدوري كما أن التعادل في صالح الفريق دون النظر لنتائج المنافسين.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا

ويواجه فريق الزمالك منافسه سيراميكا كليوباترا يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة على ستاد القاهرة الدولي في ختام الدوري المصري.

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري المصري، ويسبق اللقاء استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.