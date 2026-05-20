النحاس يعلن تشكيل المصري أمام الأهلي

أعلن عماد النحاس المدير الفنى لفريق المصري لمواجهة الأهلي بعد قليل بملعب برج العرب في الجولة الأخيرة لمنافسات المجموعة الأولى لبطولة الدوري .
وجاء تشكيل المصري كالآتي :
حراسة المرمى : محمود حمدي
خط الدفاع : كريم العراقى - باهر المحمدى - خالد صبحى - مصطفى العش.
خط الوسط : محمود حمادة - محمد مخلوف -عبد الرحيم دغموم - احمد القرموطى.
خط الهجوم : منذر طمين - اسامة الزمراوى .
بينما جاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي ويوسف بلعمري.
خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات ومحمود تريزيجيه وطاهر محمد.
خط الهجوم: أشرف بن شرقي.
ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان ومحمد شريف ومحمد شكري وهادي رياض وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو ومروان عثمان.