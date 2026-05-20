أحمد جلال يثير الجدل: الدوري ده ممكن يبقى دوري أبو العينين.. على طريقة دوري سيد عبد النعيم

أثار الإعلامي والناقد الرياضي أحمد جلال حالة من الجدل بعد تصريحاته الأخيرة بشأن سباق حسم بطولة الدوري الممتاز، قبل مواجهة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من المسابقة.

وقال أحمد جلال في تصريحات إذاعية، إن “دوري هذا الموسم قد يكون دوري أبو العينين لهذا السبب”، وذلك على طريقة الجملة الشهيرة “دوري سيد عبد النعيم”، التي ارتبطت بذكريات جماهير الكرة المصرية.

وجاءت تصريحات جلال بالتزامن مع الجدل المثار حول أزمة تذاكر مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، بعدما أعلن مسؤولو سيراميكا التنازل عن حصتهم من التذاكر لصالح جماهير الزمالك، بناءً على تواصل بين ممدوح عباس ومحمد أبو العينين.

وفي سياق متصل، وصل فريق الزمالك إلى استاد القاهرة الدولي استعدادًا لخوض المواجهة المرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة الحاسمة من الدوري الممتاز، وسط ترقب جماهيري كبير لما ستسفر عنه المباراة.