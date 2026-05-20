استبعاد رياض محرز من مباراة الأهلي السعودي والخليج .. الليلة

قرر الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي السعودي، استبعاد الثلاثي روجر إيبانيز ورياض محرز وفرانك كيسيه من مواجهة الخليج في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي، وفقا لما ذكرته صحيفة الرياضية السعودية.

وبحسب التقرير، فضل يايسله منح اللاعبين فترة راحة إضافية لقضاء وقت مع عائلاتهم، قبل الانضمام إلى معسكرات منتخباتهم استعدادًا للاستحقاقات الدولية المقبلة.

ويأتي ذلك في ظل تواجد إيبانيز ضمن قائمة منتخب البرازيل، بالإضافة إلى انضمام كيسيه لقائمة منتخب كوت ديفوار، بينما يتوقع تواجد محرز ضمن القائمة النهائية لمنتخب الجزائر.

تدعيم الأهلي السعودي

وفي المقابل، استدعى مدرب الأهلي الثنائي ماثيوس جونسالفيس وماتيو دامس لمرافقة بعثة الفريق التي غادرت إلى الدمام، استعدادًا لمواجهة الخليج.

ومن المنتظر أن يعقد يايسله اجتماعا فنيا قبل التوجه إلى ملعب الأمير محمد بن فهد، من أجل تحديد التشكيلة الأساسية والبدلاء للمباراة.