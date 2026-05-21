رئيس الرعاية الصحية يتفقد مستشفى شرم الشيخ استعدادًا للعيد والموسم السياحي

السبكي خلال جولته بشرم الشيخ
ايمن محمد

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جولة ميدانية مفاجئة بعدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، شملت مستشفى شرم الشيخ الدولي، 

وذلك لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين والسائحين، والاطمئنان على جاهزية منظومة التأمين الطبي وخطط الطوارئ والاستعدادات الخاصة باحتفالات عيد الأضحى المبارك وموسم الإجازات السياحية.

وأكد «السبكي» أن الجولات الميدانية المفاجئة تستهدف تعزيز الانضباط الإداري، والتأكد من كفاءة التشغيل وجودة الخدمات الصحية داخل منشآت الهيئة، إلى جانب متابعة جاهزية الفرق الطبية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وخطط الانتشار والتأمين الطبي، بما يضمن تقديم خدمة صحية متكاملة وآمنة وفق أعلى معايير الجودة العالمية، خاصة خلال فترات الأعياد ومواسم الإقبال السياحي.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن منشآت الهيئة بمحافظة جنوب سيناء قدمت قرابة 2.5 مليون خدمة طبية وعلاجية منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، فيما تجاوز عدد الخدمات المقدمة بمستشفى شرم الشيخ الدولي أكثر من مليون خدمة طبية وعلاجية، بما يعكس الدور الحيوي للمستشفى في خدمة أهالي المحافظة والزائرين من مختلف الجنسيات.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الهيئة أقسام الاستقبال والطوارئ، والرعايات المركزة، والحضّانات، والعمليات، والمعامل، والأشعة، كما تابع معدلات التشغيل ونسب الإشغال وانتظام تقديم الخدمات الطبية، فضلًا عن مراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والاطمئنان على كفاءة الأجهزة الطبية وجاهزية الفرق الطبية والإدارية، ومراجعة خطط التأمين الطبي والطوارئ للتعامل مع أي حالات طارئة خلال فترة العيد والإجازات.

وحرص الدكتور أحمد على متابعة مستوى رضاء المترددين على المستشفى، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن تحسين تجربة المريض ورفع مستوى رضا المتعاملين يمثلان أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الهيئة في تطوير المنظومة الصحية.

وأشاد رئيس هيئة الرعاية الصحية بكفاءة الأداء الطبي والإداري داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي، مثمنًا جهود الأطقم الطبية والإدارية في تقديم خدمات صحية متميزة على مدار الساعة، وموجهًا بمواصلة استحداث وتطوير الخدمات الطبية، وتعزيز كفاءة التشغيل؛ لضمان استدامة التميز داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة.

وأكد «السبكي» أن مستشفى شرم الشيخ الدولي تمثل نموذجًا متطورًا للرعاية الصحية المتكاملة وفق أعلى المعايير العالمية، لما تمتلكه من تجهيزات طبية حديثة وكوادر بشرية مؤهلة، فضلًا عن دورها في دعم جهود الدولة بمجالات السياحة العلاجية والسياحة الصحية، وترسيخ مكانة مدينة شرم الشيخ كوجهة دولية للرعاية الصحية المتقدمة.

وأضاف أن تطوير الخدمات الصحية بمحافظة جنوب سيناء يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتقديم خدمات طبية متطورة تليق بالمواطن المصري والزائرين من مختلف دول العالم، مؤكدًا استمرار الهيئة العامة للرعاية الصحية في تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية بجميع منشآتها وفق أحدث النظم والمعايير الدولية.

قبل عيد الأضحى.. احذر الإفراط في تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم

اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة

شاومي
شاومي
شاومي

مازيراتي
مازيراتي
مازيراتي

