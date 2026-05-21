قائد الجيش الباكستاني يزور طهران اليوم

أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إيسنا بأن قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير سيزور طهران اليوم لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين.



وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران تأتي جزء من جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

وكان محمد طلحة محمود، رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الباكستاني، في وقت لاحق قال إن عددًا من الدول باتت تدرك أن الأمن في باكستان وإيران مترابط بشكل وثيق، مشيرًا إلى أن أي تطورات في المنطقة تنعكس على الجميع.

وأضاف طلحة خلال مداخلة إعلامية أن إيران أعلنت استعدادها لإعادة فتح مضيق هرمز، لافتًا إلى وجود قضايا مرتبطة بإسرائيل، معتبرًا أنها كانت سببًا في اندلاع هذا التصعيد، مؤكدا أن باكستان ترحب بأي مقترحات من الولايات المتحدة أو غيرها من الأطراف الدولية بهدف التوصل إلى حل للأزمة، مع التشديد على أهمية الحفاظ على الاستقرار والسلام في المنطقة.

وأوضح أن باكستان تسعى دائمًا لدعم الحلول السياسية ومنع تفاقم النزاع، مشيرًا إلى أن استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران لفترة طويلة يستدعي تحملًا مشتركًا للمسؤولية، والعمل على منع انزلاق الوضع نحو مزيد من التصعيد.

وفي رده على موقف باكستان من المقترحات الإيرانية، قال إن أي حل سياسي لا بد أن يراعي المصالح المشتركة لجميع الأطراف، مؤكدًا أن العالم تأثر بالفعل بأزمة الطاقة الناتجة عن التوترات، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وأضاف أن بلاده تعمل كوسيط لدفع الأطراف نحو المفاوضات، معتبرًا أن الحل النهائي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر الحوار المباشر، مشددًا على أن باكستان مستعدة لبذل كل ما يلزم لدعم السلام والاستقرار.