قائد الجيش الباكستاني: نقوم بوساطة محايدة بالشرق الأوسط لتحقيق سلام دائم

قال قائد الجيش الباكستاني إن إسلام آباد تقوم بوساطة محايدة في الشرق الأوسط بهدف تحقيق سلام دائم.

ذكر قائد الجيش الباكستاني: إسلام آباد تبذل كل جهدها لإنجاح الوساطة وهي مستمرة في ذلك.

أعلن نائب محافظ طهران، السبت، أن نحو 60 ألف وحدة سكنية تضررت في المحافظة جراء الحرب، وفق ما نقلت وكالة "تسنيم" للأنباء.

وأوضح أن الجهات المختصة تمكنت من ترميم أكثر من 70% من حجم الأضرار الناجمة عن الحرب في العاصمة طهران.

اتصالات مكثفة

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالات مكثفة مع نظيره الباكستاني إسحق دار، وقائد الجيش عاصم منير. الرسالة الإيرانية كانت واضحة وصارمة: "لا مفاوضات في ظل استمرار الحصار الأميركي للموانئ".