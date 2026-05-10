اختفاء المرشد الإيراني الجديد يُثير الجدل.. وول ستريت جورنال: يتجنب الظهور حفاظًا على سلامته

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، نقلًا عن مسؤولين إيرانيين، أن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي يتجنب الظهور العلني حفاظًا على سلامته، وسط تصاعد التكهنات بشأن وضعه الصحي ودوره داخل النظام الإيراني.

حقيقة الحالة الصحية لمجتبى خامنئي

وأوضح المسؤولون الإيرانيون أن خامنئي لا يعاني من حالة صحية تمنعه من الظهور، نافين ما تردد في بعض التقارير الأمريكية بشأن تعرضه لحروق شديدة تسببت في تشوهات جسدية.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر لشبكة «CNN» أن الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن مجتبى خامنئي يلعب دورًا محوريًا في رسم استراتيجية الحرب وإدارة المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة، إلى جانب كبار المسؤولين الإيرانيين.

وأشارت التقديرات الاستخباراتية الأمريكية إلى أن هيكل السلطة داخل إيران لا يزال غير واضح بالكامل، خاصة في ظل الاضطرابات التي يشهدها النظام، إلا أن خامنئي يُعتقد أنه يشارك بشكل مباشر في توجيه السياسة الإيرانية خلال المرحلة الحالية.

اختفاء يثير الجدل

ولم يظهر مجتبى خامنئي علنًا منذ تعرضه لإصابات خطيرة خلال هجوم أسفر عن مقتل والده وعدد من كبار القادة العسكريين الإيرانيين في بداية الحرب، ما أثار موجة واسعة من التساؤلات حول وضعه الصحي ومستقبله السياسي.

وتواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهودها للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة، في وقت يستمر فيه وقف إطلاق النار منذ أكثر من شهر، بينما تشير التقديرات الأمريكية إلى أن إيران ما زالت تعمل على استعادة قدراتها بعد حملة القصف الأمريكية الأخيرة.

عزلة واتصالات محدودة

وأُعلن تولي مجتبى خامنئي منصب المرشد الجديد لإيران بعد أيام من الهجوم الذي أُصيب خلاله، إلا أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية لم تتمكن حتى الآن من رصد ظهوره بشكل مباشر أو تحديد مكان وجوده بدقة.

وبحسب المصادر، يتجنب خامنئي استخدام الأجهزة الإلكترونية بشكل كامل، ويعتمد في تواصله على اللقاءات الشخصية أو إرسال الرسائل عبر وسطاء موثوقين، في إطار إجراءات أمنية مشددة.

كما أفادت التقارير بأنه لا يزال يخضع للعلاج الطبي من إصابات تشمل حروقًا في أجزاء من جسده، من بينها الوجه والذراع والجذع والساق.

مسؤول إيراني: خامنئي بصحة جيدة

من جانبه، أكد مظاهر حسيني، رئيس المراسم في مكتب المرشد، أن خامنئي «يتمتع بصحة جيدة» ويتعافى تدريجيًا من إصاباته، موضحًا أن الإصابات شملت جروحًا طفيفة في القدم وأسفل الظهر، إلى جانب شظية صغيرة خلف الأذن.

وأضاف حسيني أن الشائعات المتداولة بشأن وضع خامنئي تهدف إلى إثارة البلبلة، مؤكدًا أن المرشد الجديد سيظهر ويتحدث إلى الشعب الإيراني «في الوقت المناسب».

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه عقد اجتماعًا استمر ساعتين ونصف الساعة مع خامنئي، في أول لقاء مباشر معلن مع المرشد الجديد منذ توليه المنصب.