قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قائد الجيش الباكستاني: نقوم بوساطة محايدة بالشرق الأوسط لتحقيق سلام دائم
مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.. الحكومة تنظم الطعن على أحكام الأسرة والاستئناف في قضايا النفقة والرؤية
الذهب يتماسك .. وعيار 21 فوق الـ 7000 جنيه
مفاوضات مُرتقبة .. ألمانيا تسعى لشراء صواريخ توماهوك من إدارة ترامب
اختفاء المرشد الإيراني الجديد يُثير الجدل.. وول ستريت جورنال: يتجنب الظهور حفاظًا على سلامته
باسم مرسي: اتحاد العاصمة فريق في «المتناول».. والزمالك سيفوز بثلاثية في الإياب
تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة اليوم في الدوري الإسباني
بعد قليل .. بدء مُحاكمة 111 متهمًا في قضية طلائع حسم
بدء امتحانات الترم الثاني في المواد غير المضافة للمجموع بجميع المدارس..غداً
نظر مُحاكمة عائشة الشاطر و26 آخرين بخلية التجمع الأول .. بعد قليل
محمد رمضان يعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم للكشف عن تفاصيل فيلمه الجديد «أسد»
برشلونة يقترب من حسم لقب الدوري الإسباني أمام ريال مدريد في الكلاسيكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اختفاء المرشد الإيراني الجديد يُثير الجدل.. وول ستريت جورنال: يتجنب الظهور حفاظًا على سلامته

مجتبى نجل خامنئي
مجتبى نجل خامنئي
محمد على

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، نقلًا عن مسؤولين إيرانيين، أن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي يتجنب الظهور العلني حفاظًا على سلامته، وسط تصاعد التكهنات بشأن وضعه الصحي ودوره داخل النظام الإيراني.

حقيقة الحالة الصحية لمجتبى خامنئي

وأوضح المسؤولون الإيرانيون أن خامنئي لا يعاني من حالة صحية تمنعه من الظهور، نافين ما تردد في بعض التقارير الأمريكية بشأن تعرضه لحروق شديدة تسببت في تشوهات جسدية.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر لشبكة «CNN» أن الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن مجتبى خامنئي يلعب دورًا محوريًا في رسم استراتيجية الحرب وإدارة المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة، إلى جانب كبار المسؤولين الإيرانيين.

وأشارت التقديرات الاستخباراتية الأمريكية إلى أن هيكل السلطة داخل إيران لا يزال غير واضح بالكامل، خاصة في ظل الاضطرابات التي يشهدها النظام، إلا أن خامنئي يُعتقد أنه يشارك بشكل مباشر في توجيه السياسة الإيرانية خلال المرحلة الحالية.

اختفاء يثير الجدل

ولم يظهر مجتبى خامنئي علنًا منذ تعرضه لإصابات خطيرة خلال هجوم أسفر عن مقتل والده وعدد من كبار القادة العسكريين الإيرانيين في بداية الحرب، ما أثار موجة واسعة من التساؤلات حول وضعه الصحي ومستقبله السياسي.

وتواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهودها للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة، في وقت يستمر فيه وقف إطلاق النار منذ أكثر من شهر، بينما تشير التقديرات الأمريكية إلى أن إيران ما زالت تعمل على استعادة قدراتها بعد حملة القصف الأمريكية الأخيرة.

عزلة واتصالات محدودة

وأُعلن تولي مجتبى خامنئي منصب المرشد الجديد لإيران بعد أيام من الهجوم الذي أُصيب خلاله، إلا أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية لم تتمكن حتى الآن من رصد ظهوره بشكل مباشر أو تحديد مكان وجوده بدقة.

وبحسب المصادر، يتجنب خامنئي استخدام الأجهزة الإلكترونية بشكل كامل، ويعتمد في تواصله على اللقاءات الشخصية أو إرسال الرسائل عبر وسطاء موثوقين، في إطار إجراءات أمنية مشددة.

كما أفادت التقارير بأنه لا يزال يخضع للعلاج الطبي من إصابات تشمل حروقًا في أجزاء من جسده، من بينها الوجه والذراع والجذع والساق.

مسؤول إيراني: خامنئي بصحة جيدة

من جانبه، أكد مظاهر حسيني، رئيس المراسم في مكتب المرشد، أن خامنئي «يتمتع بصحة جيدة» ويتعافى تدريجيًا من إصاباته، موضحًا أن الإصابات شملت جروحًا طفيفة في القدم وأسفل الظهر، إلى جانب شظية صغيرة خلف الأذن.

وأضاف حسيني أن الشائعات المتداولة بشأن وضع خامنئي تهدف إلى إثارة البلبلة، مؤكدًا أن المرشد الجديد سيظهر ويتحدث إلى الشعب الإيراني «في الوقت المناسب».

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه عقد اجتماعًا استمر ساعتين ونصف الساعة مع خامنئي، في أول لقاء مباشر معلن مع المرشد الجديد منذ توليه المنصب.

صحيفة وول ستريت جورنال إيرانيين مجتبى خامنئي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الغندور

تعليق ناري من خالد الغندور علي أداء الحكم في لقاء الزمالك واتحاد العاصمة

مؤمن زكريا

مؤمن زكريا يثير الجدل برسالة غامضة

وزيرالنقل

امشي من قدامي .. سر انفعال كامل الوزير على مهندس بمحور ديروط

دنيا فؤاد

مفاجأة في تحقيقات دنيا فؤاد.. التحفظ على سيارة صيني والحسابات “فارغة”

وحدات سكنية

بديل الإيجار القديم والجديد.. الإسكان تطرح نظام سكن بعقود تحول إلى تمليك

الزمالك

موعد مباراة العودة بين الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية 2026

البيض

هبوط جديد.. سعر كرتونة البيض يهوى في المزارع والأسواق

الراحل دكتور ضياء العوضي

ضحية جديدة لـ «نظام الطيبات» .. شاب يروي تفاصيل مأساوية بعد وفاة صديقه

ترشيحاتنا

غريب محمود

في ذكرى ميلاده .. غريب محمود أيقونة فنية صنعت البهجة في قلوب الجمهور

الفنانة جيهان الشماشرجي

الشخصيات بتكره بعض جدًا.. جيهان الشماشرجي تكشف كواليس تعاونها مع عصام عمر في فيلم بحر

خالد الحجر

وفاة شقيقة المخرج خالد الحجر

بالصور

جريت تانج الكهربائية .. بي واي دي تحصد 100 ألف طلب خلال أسبوعين

جريت تانج
جريت تانج
جريت تانج

إطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فستان لافت.. روبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

روبي
روبي
روبي

أسعار كيا بيكانتو موديل 2006 المستعملة في مصر

كيا بيكانتو
كيا بيكانتو
كيا بيكانتو

فيديو

فيديو الشرقية

هدّد زوجته واتهامها بالخيـ ـانة .. تفاصيل فيديو السكــ..ن بالشرقية تُثير الجدل | فيديوجراف

اعترافات القاضي

تحملت 10 سنوات.. اعترافات صادمة لقاض أنهى حياة طليقته في الشارع

فيروس هانتا

فيروس هانتا المميت .. هل تحول إلى وباء يهدد العالم؟

دينزا Z

ينزا Z الصينية تشعل المنافسة.. 1000 حصان وشحن خاطف يربك أوروبا.. بالفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد