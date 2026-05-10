أخبار العالم

مصادر دبلوماسية من دول حلف الناتو تتوقع سحب ترامب المزيد من قواته في أوروبا

محمد على

يتوقع حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا أن يسحب الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب المزيد من القوات من القارة بعد إعلانه سحب 5000 جندي من ألمانيا، وفقًا لمصادر مطلعة.


وتوقع دبلوماسيون بارزون من دول حلف الناتو أن يعلن ترامب عن مزيد من عمليات سحب القوات، ربما تشمل إيطاليا، وأن يلغي خطة تعود إلى عهد الرئيس جو بايدن لنشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.

سيناريوهات أخرى

وتشمل السيناريوهات الأخرى إنهاء الولايات المتحدة مشاركتها في بعض المناورات العسكرية، وتحويل قواتها من الدول التي لا ترضى عنها إلى دول أخرى تُعتبر أكثر دعماً للرئيس، وفقاً لمصادر مطلعة.

وتعود هذه الفكرة إلى ولاية ترامب الأولى، حين فكّر في إرسال المزيد من القوات إلى بولندا.

قال بعض المراقبين إن توقعاتهم بشأن عمليات الانسحاب استندت إلى تصريحات ترامب العلنية والمحادثات التي أجراها مسؤولو الحلف مع نظرائهم الأمريكيين حول خططهم المستقبلية لحلف الناتو. 

سحب القوات الأمريكية من ايطاليا 

تحدث ترامب هاتفياً مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية يوم السبت، وقال إن الولايات المتحدة "لا تزال تدرس" مسألة سحب القوات من القواعد الإيطالية.

 وامتنع عن التعليق على تحركات القوات من ألمانيا.

 كما قال إن الولايات المتحدة كانت دائماً إلى جانب إيطاليا.

رفض إيطاليا السماح لأمريكا باستخدام قواعدها

في الشهر الماضي، رفضت إيطاليا استخدام الولايات المتحدة لإحدى قواعدها الجوية في عمليات في إيران، وأصرت على أن الحكومة تتبع الاتفاقيات والإجراءات المعمول بها منذ عقود، والتي لا تسمح بالعمليات القتالية، وقالت إن أي طلبات من هذا القبيل يجب أن تُعرض على البرلمان الإيطالي للمناقشة.

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للصحفيين يوم الجمعة خلال زيارة لإيطاليا: "إذا كان أحد الأسباب الرئيسية لانضمام الولايات المتحدة إلى حلف الناتو هو القدرة على نشر قوات في أوروبا يمكن استخدامها في حالات الطوارئ الأخرى، وهو ما لم يعد ممكناً الآن، على الأقل بالنسبة لبعض أعضاء الناتو، فهذه مشكلة يجب دراستها".

 وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني أنه جدد تأكيده لروبيو على أهمية الوجود الأمريكي في أوروبا.

