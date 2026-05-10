ترامب يتعهد لنتنياهو بعدم التنازل عن إخراج اليورانيوم المخصب من إيران

وفق ما ذكرت صحف عبرية، فقد تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين لنتنياهو بعدم التنازل عن إخراج اليورانيوم المخصب من إيران.

وقالت صحف إسرائيلية أن المسؤولين في الكيان الإسرائيلي قلقون من إبرام اتفاق جزئي بين أمريكا وإيران.



وقالوا إن أي اتفاق جزئي مع إيران لن يقدم حلا شاملا للقضية النووية.

وهدد الحرس الثوري الإيراني يوم السبت باستهداف مواقع أمريكية في الشرق الأوسط إذا تعرضت ناقلات النفط التابعة لها لإطلاق نار، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية، في حين تنتظر واشنطن رد طهران على موقفها التفاوضي الأخير.

الحرس الثوري

وقال الحرس الثوري الإيراني، بعد يوم من الضربات الأمريكية على ناقلتين إيرانيتين في خليج عمان: "إن أي هجوم على ناقلات النفط والسفن التجارية الإيرانية سيؤدي إلى هجوم عنيف على أحد المراكز الأمريكية في المنطقة وعلى سفن العدو".

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه يتوقع رد إيران على أحدث مقترح لواشنطن بشأن اتفاق سلام ".

وبحسب ما ورد شكك وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مصداقية القيادة الأمريكية.

وقال عراقجي في اتصال هاتفي مع نظيره التركي، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا): "إن التصعيد الأخير للتوترات من جانب القوات الأمريكية في الخليج العربي وأعمالها العديدة في انتهاك وقف إطلاق النار قد زاد من الشكوك حول دوافع وجدية الجانب الأمريكي في مسار الدبلوماسية".

يوم الجمعة، أطلقت طائرة مقاتلة أمريكية النار على ناقلتين ترفعان العلم الإيراني وأعطبتهما، بعد أن اتهمتهما واشنطن بتحدي حصارها للموانئ الإيرانية. وصرح مسؤول عسكري إيراني لوسائل الإعلام المحلية بأن البحرية ردت بضربات جوية.

وجاء هذا الحادث عقب تصعيد آخر في الليلة السابقة في مضيق هرمز، وهو الممر البحري الدولي الحيوي الذي تسعى إيران إلى السيطرة عليه من أجل فرض رسوم وممارسة نفوذ اقتصادي على الولايات المتحدة وحلفائها.

تقول الولايات المتحدة إنه من غير المقبول أن تسيطر طهران على طريق النفط الرئيسي.

أرسلت واشنطن إلى إيران، عبر وسطاء باكستانيين، اقتراحاً لتمديد الهدنة في الخليج العربي للسماح بإجراء محادثات حول تسوية نهائية للنزاع، الذي بدأ قبل 10 أسابيع بضربات أمريكية إسرائيلية على إيران.

