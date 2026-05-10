كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالبطاقة الشخصية
أخبار العالم

حادث مروع في ميامي.. إصابة 11 شخصًا في انفجار قارب قرب سواحل فلوريدا

محمد على

أسفر انفجار محتمل لقارب بالقرب من منطقة هاول أوفر ساندبار في ولاية فلوريدا الأمريكية عن إصابة 11 شخصًا على الأقل، يوم السبت.

وأفادت تقارير بأن ما يقرب من 12 شخصًا أصيبوا نتيجة انفجار وقع على متن قارب مستأجر في خليج بيسكاين، بالقرب من حاجز هاول أوفر الرملي، وفقًا لمعلومات أولية صادرة عن لجنة فلوريدا لحماية الأسماك والحياة البرية.

ووقع الحادث قرب المنطقة السياحية الشهيرة حوالي الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بحسب إدارة الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة ميامي-ديد، التي أوضحت أن ما لا يقل عن 25 وحدة إطفاء استجابت لموقع الحادث.

ولا يزال سبب الإصابات غير واضح حتى الآن، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى نقل 15 شخصًا على الأقل إلى المستشفى، بينما ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن 11 شخصًا أُصيبوا.

كما لم تُعرف أعمار المصابين حتى الآن، إلا أن تقارير محلية أفادت بإصابة طفل واحد على الأقل.

وذكرت محطة WPLG المحلية أن قبطان القارب رجّح أن يكون سبب الانفجار تسرب غاز، مشيرًا إلى أن الحادث وقع عند تشغيل القارب، واصفًا اللحظة بأنها «الأكثر رعبًا في حياته».

وتجري السلطات تحقيقًا موسعًا للوقوف على الأسباب الدقيقة للانفجار.

ويُعد حاجز هاول أوفر الرملي، الواقع قبالة ساحل شمال ميامي، منطقة سياحية شهيرة تُستخدم للتجديف والاستجمام، وتُقام فيه العديد من الفعاليات والحفلات البحرية.

