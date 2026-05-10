ألمانيا وفرنسا ترسلان طائرات لإجلاء رعاياهما من سفينة سياحية متضررة بتفشي فيروس هانتا

قال وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي مارلاسكا، السبت، إن ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وأيرلندا وهولندا ستقوم بإرسال طائرات لإجلاء رعاياها من على متن سفينة سياحية تشهد تفشيًا لفيروس «هانتا»، والمتجهة إلى جزيرة تينيريفي.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيرسل طائرتين إضافيتين لنقل باقي المواطنين الأوروبيين العالقين على متن السفينة.

كما أكد أن الولايات المتحدة وبريطانيا تعملان على ترتيب إرسال طائرات، إلى جانب وضع خطط طوارئ لإجلاء مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في حال عدم تمكن بلدانهم من إرسال رحلات لنقلهم.

وفي السياق ذاته، التقى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، السبت في مدريد، بالتزامن مع وصول السفينة MV Hondius إلى جزر الكناري.

وقال سانشيز عبر منصة «إكس» إن قبول مدريد طلب منظمة الصحة العالمية بتوفير ميناء آمن يُعد «واجبًا أخلاقيًا وقانونيًا تجاه أوروبا والقانون الدولي»، مؤكدًا أن إسبانيا ستظل دائمًا إلى جانب المحتاجين للمساعدة، لأن مثل هذه القرارات تعكس هوية المجتمعات.

وكانت السلطات الإسبانية قد أشارت إلى ضرورة إجلاء الركاب خلال الفترة بين ظهر الأحد وظهر الاثنين، قبل تدهور الأحوال الجوية في البحر حتى نهاية مايو بسبب طقس عاصف.