الصحة اللبنانية: شهيد و13 مصابًا في غارة إسرائيلية على بلدة بدياس

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتقاء وإصابة 13 بينهم 6 أطفال في غارة لـ جيش الاحتلال على بلدة بدياس جنوبي لبنان.

في وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط شهيدة وإصابة 7 أشخاص، جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عين بعال في جنوب البلاد، في تصعيد جديد يشهده الجنوب اللبناني وسط استمرار التوترات الأمنية والعسكرية على الحدود.

شهداء غارات الاحتلال الإسرائيلي

وتأتي هذه الغارة ضمن سلسلة من الهجمات التي تشهدها المنطقة، ما يثير مخاوف متزايدة من اتساع رقعة المواجهات وتفاقم الأوضاع الإنسانية في المناطق المتضررة.



أعلنت وزارة الصحة اللبنانية السبت، عن 2795 شهيدا و8586 مصابا في ​العدوان الإسرائيلي على لبنان​ منذ 2 الماضي.