واشنطن تنتظر الرد الإيراني .. و«روبيو» يؤكد : منع إيران من امتلاك سلاح نووي «أولوية قصوى»

أفادت منصة «أكسيوس» بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، ورئيس وزراء قطر، عقدوا محادثات في مدينة ميامي لبحث جهود التوصل إلى اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب مع إيران.

وأضافت «أكسيوس» أن واشنطن لا تزال في انتظار الرد الإيراني، والمتوقع صدوره قبل نهاية اليوم.

وأكد روبيو، خلال اللقاء مع رئيس وزراء قطر، أهمية استمرار التنسيق المشترك لتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل القضية الأساسية للولايات المتحدة.

من جانبه، قال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إن النظام الإيراني يواجه ضغوطًا متزايدة، ويعاني من نقص حاد في سعة تخزين النفط، ما قد يدفعه إلى اتخاذ إجراءات استثنائية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن إيران تعاني من محدودية القدرة على تخزين إنتاجها النفطي في ظل الظروف الراهنة، وهو ما يزيد من الضغوط الاقتصادية على طهران.

وأشار إلى أن استمرار هذه الأزمة قد يدفع إيران إلى إغلاق بعض آبار النفط قريبًا، في خطوة تعكس حجم التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة الإيراني.