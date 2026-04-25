الخارجية الإيرانية: عراقجي يلتقي قائد الجيش الباكستاني في إسلام آباد

أعلنت الخارجية الإيرانية، أن عراقجي يلتقي قائد الجيش الباكستاني في إسلام آباد، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأكد الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الإيرانية، أن المشهد الإيراني والإقليمي يشهد حالة من التسارع المتواصل، انعكست بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية والأمنية داخل إيران، في ظل تراكم أزمات داخلية وضغوط إقليمية متزايدة.

وأضاف لاشين، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن الاقتصاد الإيراني تعرض خلال الفترة الأخيرة لضغوط حادة، مشيرًا إلى أن تقديرات رسمية تحدثت عن ظهور ما يقرب من مليون ونصف عاطل عن العمل نتيجة تداعيات الحرب وتوقف عدد من المصانع في قطاعات حيوية، خاصة البتروكيماويات.







