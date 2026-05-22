تعرف على الاندية المشاركه في كأس السوبر المصري

تستعد عدد من الفرق المصرية للمشاركه في بطولة كأس السوبر المصري .

ويشارك الزمالك باعتباره بطل الدوري وبيراميدز باعتباره بطل كأس مصر والأهلي بالكارت الذهبي، فيما لم يتحدد بطل كأس عاصمة مصر حتى الآن.

ولأول مرة يشارك الأهلي في السوبر المصري بالكارت الذهبي بعدما حل في المركز الثالث بجدول الدوري ولم يحقق الدوري أو الكأس هذا الموسم.

ولم يُعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رسمياً حتى الآن عن جدول مواعيد مباريات كأس السوبر المصري لعام 2027، حيث تُقام البطولة عادةً في الربع الأخير من العام بالتزامن مع فترة توقف الموسم أو نهايته.