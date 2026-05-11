برفقة عائلته.. إمام عاشور يستمتع بالعطلة الصيفية

شارك إمام عاشور لاعب خط وسط النادي الأهلي صورًا من عطلته الصيفية عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر إمام عاشور مع زوجته وابنته كتاليا و ابنه فهد على شاطئ البحر، وعلق عاشور على الصور: "العائلة".

وكشف الجهاز الطبي بالنادي الأهلي عن تفاصيل إصابة لاعب خط الوسط إمام عاشور؛ بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها مؤخرًا عقب تعرضه للإصابة خلال مشاركته مع الفريق أمام إنبي، الأمر الذي أثار قلق جماهير القلعة الحمراء بشأن موقفه من المباريات المقبلة، خاصة بطولة كأس العالم 2026.

وأصيب إمام عاشور في الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي أمام إنبي ضمن الجولة السادسة من مرحلة التتويج باللقب، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.



أثبتت الفحوصات الطبية، إصابة إمام عاشور بشد عضلي في العضلة الخلفية، ما يستوجب خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف خلال الفترة المقبلة؛ من أجل تجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية بصورة طبيعية دون التعرض لأي مضاعفات جديدة قد تؤثر على مستواه البدني والفني.

ومن المقرر أن يغيب اللاعب عن صفوف الأهلي لفترة تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، وفقًا لاستجابته للعلاج والبرنامج التأهيلي الذي وضعه الجهاز الطبي.

ويعني ذلك غيابه عن عدد من المواجهات المهمة التي يخوضها الفريق خلال الفترة الحالية، في ظل اعتماد الجهاز الفني عليه كأحد العناصر الأساسية في خط الوسط.